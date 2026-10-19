

Face au silence du Pays, les soignants préparent une marche et un sit-in lundi

Tahiti, le 23 octobre 2026 - Au quatrième jour de grève dans la santé publique, l'intersyndicale hausse le ton. Réunis vendredi midi en assemblée générale au CHPF, plus de 200 grévistes ont décidé de préparer une marche et un sit-in devant la présidence lundi, faute de nouvelles négociations avec le Pays. Dans le même temps, la Fissap a déposé un préavis distinct au CHPF et à la Direction de la santé, alertant sur la dégradation de la prise en charge des patients depuis le début du conflit. Une nouvelle grève pourrait débuter le 29 octobre.



L'amphithéâtre du CHPF était plein à craquer vendredi midi. Au quatrième jour d'une grève illimitée dans la santé publique, les représentants de l'intersyndicale ont réuni plus de 200 personnes pour faire le point sur les négociations. Et faute d'avancée, le mouvement entend monter d'un cran.



“La prochaine échéance, c'est la manif, lundi”, annonce Jean-Marc Ségalin, médecin à la Direction de la santé et membre du Syndicat des praticiens hospitaliers (SPPPF). Le rassemblement doit partir du parc Aorai tini hau pour rejoindre la présidence, où un sit-in est envisagé. Reste à connaître le parcours exact “qui est imposé par le haut-commissariat, donc, pour l'instant, on ne connaît pas le trajet définitif”, précise-t-il.



Du côté de la CSTP-FO, Manu Nouet, infirmier, confirme la volonté de faire pression, tout en espérant une reprise du dialogue avant lundi. “Si nous sommes obligés de passer par là pour avoir un rendez-vous avec la présidence, oui, nous le ferons”, prévient-il.



Un gouvernement “qui reste mutique”



Car le principal reproche des grévistes reste le silence de l'exécutif. “Nous attendons des nouvelles toujours du gouvernement qui reste mutique”, déplore Manu Nouet. Et lorsqu'on lui demande si les syndicats ont eux-mêmes sollicité un nouveau rendez-vous, la réponse est sèche : “Ce n'est pas à nous de les solliciter”.



L'intersyndicale maintient ses revendications sur les statuts, les rémunérations et les conditions de travail. Dans un communiqué diffusé jeudi soir, les syndicats contestent également la présentation faite par Moetai Brotherson de deux augmentations de 15 % : “Nous ne pouvons pas avoir refusé une offre qui ne nous a pas été soumise”, rétorquent-ils, affirmant avoir découvert la seconde hausse annoncée pour 2028 dans la presse. Ils réclament des engagements écrits, notamment sur le reclassement et le maintien de la rémunération des gardes.



Les derniers taux de participation communiqués jeudi faisaient état de 75 % de grévistes au CHPF et d'environ 50 % à l'hôpital de Raiatea, contre 20 % à la Direction de la santé. Ces chiffres n'avaient pas encore été actualisés vendredi à l'issue de l'assemblée générale. Manu Nouet assure toutefois que le mouvement continue de prendre de l'ampleur et précise que le service minimum reste assuré, y compris durant le week-end.



La Fissap dépose son propre préavis



Un autre syndicat vient désormais faire entendre sa voix. Vendredi, la Fédération des interprofessionnels des services de la santé et de l'administration en Polynésie (Fissap) a déposé son propre préavis de grève, visant le CHPF, ses structures annexes et la Direction de la santé. Sans se rallier au mouvement engagé le 20 octobre, elle alerte en revanche sur “la dégradation de la prise en charge des patients et de l'ensemble de notre système de santé depuis mardi 20 octobre”, soit depuis le premier jour de grève.



La fédération menée par Mireille Duval réclame notamment une rencontre urgente avec le gouvernement pour définir un “schéma de financement équitable, pérenne et identique pour notre système de santé”, ainsi que la “reconnaissance et [un] traitement équitable pour l'ensemble des catégories et spécialités de la santé et de l'administration”.



À défaut d'accord ou de règlement, la Fissap envisage à son tour une cessation du travail pour une durée illimitée à compter du jeudi 29 octobre à 0 heure. Une nouvelle échéance pour le gouvernement, alors que les grévistes de l'intersyndicale lui donnent déjà rendez-vous lundi avenue Pouvana’a a Oopa.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Vendredi 23 Octobre 2026 à 15:41 | Lu 941 fois



