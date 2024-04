Fabien Olicard revient vous surprendre

Tahiti, le 11 avril 2024 - Après avoir conquis Tahiti avec son spectacle Singularité en 2019 joué à guichet fermé, le mentaliste Fabien Olicard revient dans la salle Endeavour de l’hôtel Le Tahiti, à l’invitation de Rideau rouge, pour présenter son nouveau show, Archétypes, le 5 mai prochain.



En passant par le Grand Point-Virgule, le Palais des Glaces, l’Olympia, la Scène musicale et le Zénith de Paris, Fabien Olicard a su emmener les spectacles de mentalisme là où ils n’avaient jamais été attendus. La formule est efficace : un one-man-show drôle, impactant, avec une mise en scène qui mélange l’humour, la science et le mentalisme.



Passionné par le mental, les sciences, la psychologie humaine et l’illusionnisme, Fabien Olicard a toujours aimé comprendre les choses, les idées et les gens. Avec son quatrième spectacle, Archétypes, il revient avec une idée pour le moins singulière : nous sommes tous des mentalistes. Et durant presque deux heures, le 5 mai à la salle Endeavour de l’hôtel Le Tahiti, il va vous le démontrer à travers une série de tours qui vont vous bluffer. Vous allez vous étonner vous-même !



Le nouveau one-man-show de Fabien Olicard va vous captiver, vous surprendre… mais aussi vous faire exploser de rire. Car si Fabien Olicard aime être là où on ne l’attend pas, il met un point d’honneur à toujours transmettre sa passion dans la bonne humeur.



Avec Archétypes (déjà Ticket de platine avec plus de 180 000 spectateurs), Fabien Olicard confirme sa place de numéro un des mentalistes français. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte.

Informations pratiques Public : À partir de 10 ans

Billets en vente sur www.monspectacle.pf et sur www.rideaurougetahiti.com

Deux représentations, uniquement le 5 mai, à 15 heures et 17 h 30

À partir de 5 000 francs

Tél. : 87 23 73 86

Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 11 Avril 2024 à 15:32 | Lu 153 fois