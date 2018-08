Faafaite fait escale au chantier naval Technimarine

PAPEETE, le 27 août 2018 - La pirogue traditionnelle Faafaite est en carénage à Papeete. Depuis une semaine et pour huit jours encore, les membres de l'association éponyme "poncent, poncent, poncent, sans penser à poncer". À partir d'octobre l'embarcation se lancera dans de nouvelles aventures : direction les Tuamotu.



Teiki Hapipi est "'ihitai", autrement dit marin. "Sur le va'a il y a ensuite, en fonction de l'expérience, les navigateurs et le capitaine ", précise-t-il. " Il faut pour cela apprendre les étoiles, les oiseaux, les courants marins et… la vie à bord ."



Il a rejoint l'association Faafaite il y a une petite année " pour la passion de la voile traditionnelle, pour retrouver les gestes des anciens parce que ", justifie-t-il " quand on manque de moyens, on vient à cette école-là ".



Encore une semaine de travaux



Depuis une semaine, Teiki Hapipi prend soin de la pirogue au chantier naval de Technimarine. Avec d'autres membres de l'association, il " ponce, ponce, ponce, sans penser à poncer " dit-il. " C'est dur. Il faut bien plaisanter un peu. On doit aussi démonter et vernir des éléments de Faafaite. On est là tous les jours de la semaine ." Le temps passe, il est compté. L'association a jusqu'au 4 septembre pour terminer ses travaux.



La pirogue est en carénage une fois par an en moyenne. En 2017, l'opération a eu lieu en mai "avant le départ pour Hawaii en juin de la même année". En 2018, le rendez-vous a été un peu décalé "en raison des nombreuses activités de ces dernières semaines, comme le tour de l'île de Tahiti, des manœuvres en mer".



"The HĀ", un événement majeur à venir



Lorsqu'elle sera prête, Faafaite reprendra la mer. En octobre, elle devrait partir pour les Tuamotu, pour des visites, rencontres, échanges culturels. Cette année, elle va également poursuivre la préparation du déplacement vers Aotearoa pour "The HĀ", la commémoration de l’arrivée de Cook à Gisborne il y a 250 ans et la célébration de mille ans de navigation traditionnelle depuis Tupaia.



L'évènement qui aura lieu en septembre ou octobre 2019, sera l’occasion d’honorer la mémoire du grand navigateur et tahu'a polynésien qui guida Cook à travers les îles polynésiennes et jusqu'au pays du long nuage blanc. À travers lui, c'est la mémoire " de tous nos ancêtres navigateurs qui ont sillonné durant plus de mille ans le grand océan Te Moana nui a Hiva que nous honorerons ."