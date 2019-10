Faa’a s’incline 65 à 12… à 13

La cinquième journée du championnat de Tahiti de rugby à XV s’est déroulée entre jeudi et samedi. Le RC Pirae est en tête devant Arue XV Mili et Papeete RC. Le RC Pirae s’est imposé 65 à 12 contre Faa’a Rugby, de nouveau en infériorité numérique.



Malgré un score sévère, (65 à 12 pour Pirae), le public a apprécié le spectacle. Comme cela est arrivé à plusieurs équipes par le passé, Faa’a Rugby, tenant du titre de champion 2018, a dû faire face au départ d’éléments importants de son dispositif de jeu, partis tenter leur chance en métropole. L’équipe, comme la semaine dernière, s’est présentée incomplète, avec cette fois 13 joueurs.



Le match a débuté à 19h10. Le RC Pirae marque rapidement un premier puis un deuxième essai, tous deux transformés, pour mener 14 à 0. Mais les guerriers de Faa’a ne sont pas venus pour faire de la figuration. En infériorité numérique et sans remplaçants, contre une armée de joueurs orange et noir, ils parviennent à marquer un essai, grâce à une belle percée centrale.



Mais Pirae continue sa marche en avant et mène 34-12 à la mi-temps, après avoir encaissé un deuxième essai. En deuxième période, alors que l’on pense que le match est “plié”, les joueurs de Faa’a se battent comme des lions. Ils vont rester une bonne dizaine de minutes à quelques mètres de la ligne d’en but de Pirae, sans toutefois parvenir à marquer.



Finalement, Nicolas Vivien (Pirae) surgit, frappe la balle du pied, rattrape la balle au vol et traverse le terrain pour aller marquer un nouvel essai pour Pirae, qui s’imposera finalement 65 à 12. Jeudi, Punaauia avait battu Papeete d’un seul point à l’issue d’un match serré (22-21. SB/FPR