Faa'a reprend le ramassage des déchets

Benoit Layrle, directeur général de Fenua Ma

“Une baisse de la quantité de déchet au CET de Paihoro”



En dépit des mesures de confinement, est-ce-que le centre de tri et le centre d'enfouissement technique de Paihoro continuent à fonctionner ?

“Oui toutes nos installations continuent de fonctionner normalement, sauf pour le dépôt de déchets à Punaruu. Nous avons évidemment mis en place des mesures d'hygiène strictes, et nous avons réaménagé les plannings pour que tout le monde travaille en toute sécurité. Evidemment le ramassage et le tri des bacs gris et vert restent notre priorité. Nous avons demandé aux communes adhérentes à Fenua Ma d'arrêter le ramassage de tout ce qui ne sent pas mauvais, c'est-à-dire les déchets verts et les encombrants, même si certaines ont décidé de continuer quand même. Pour les autres, s'il y a vraiment trop de déchets de ce type et que le confinement se poursuit, on s'organisera avec elles pour leur ramassage.”



Est-ce qu'en raison du confinement, vous avez commencé à noter une baisse de la quantité de déchets ?

“Nous avons en effet noté une baisse de la quantité de déchets au CET de Paihoro. Ce sont principalement des déchets que l'on dit industriels. On s'y attendait vu que beaucoup d'entreprises ont arrêté leur activité.”



Vous avez indiqué lundi dans un communiqué que la déchetterie de Moorea était saturée. Qu'en-est-il aujourd'hui ?

“La déchetterie est de nouveau ouverte au public aux heures habituelles, avec la mise en place de consignes d'accès particulières pour éviter les attroupements. Et seuls les dépôts des sacs d'ordures ménagères ou des déchets recyclables en vrac sont acceptés. Les déchets encombrants sont interdits pour limiter les volumes de déchets à évacuer. On appelle également la population au civisme et à limiter au mieux leurs déchets.”