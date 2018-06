Faa'a : l'eau dans tous ses états, vue par les enfants

FAA'A, le 4 juin 2018 - Les écoles primaires de Faa'a exposent dès ce mardi leurs œuvres sur le thème de l'eau. Une exposition que vous pourrez retrouver dans les jardins de la mairie jusqu'au 15 juin.



Les écoles maternelles et élémentaires publiques de Faa’a organisent une exposition sur le thème de l’eau dans tous ses états. Vous pourrez découvrir leur travail dans les jardins de la mairie à compter de ce mardi.



Ce lundi matin, les enseignants ont installé les œuvres artistiques réalisées avec enthousiasme par les élèves depuis le début de l’année.



Le thème explore les diverses formes et propriétés, en combinant des approches physiques, chimiques et biologiques.



Les œuvres colorées des enfants sont impressionnantes et pédagogiques.



Cette exposition durera jusqu'au 15 juin.