Faa'a en campagne contre les chiens errants

Tahiti, le 2 mars 2021 - La municipalité de Faa'a lance une campagne publique de sensibilisation suite à un accroissement constaté du nombre de chiens errants dans la commune depuis le début de la crise sanitaire.



La municipalité de Faa’a lance une campagne de sensibilisation des propriétaires et futurs propriétaires de chiens pour les inciter à "adopter un comportement d’attention et responsable". Un accroissement du nombre de chiens errants est en effet constaté dans la commune depuis le début de la crise sanitaire.

Dans un communiqué de presse diffusé mardi, il est ainsi rappelé à chaque propriétaire de garder son animal dans les limites de sa propriété, de l’identifier dès l’âge de 4 mois, conformément à la réglementation applicable, et d’en prendre soin. La commune encourage en outre les propriétaires à stériliser leurs femelles.



Le communiqué rappelle aussi qu’un arrêté municipal interdit depuis 2018 le fait de nourrir un chien errant et que la divagation des animaux représente une infraction passible d’une amende pour son propriétaire, tout comme l’abandon d’un animal dans l’espace public.



Pour toutes démarches et renseignements tels que la recherche d’un vétérinaire, la cellule canine au sein de la police municipale se tient à disposition. Il est ainsi possible de contacter Aldo Stergios au 87 460 811 ou au 87 711 804 les lundis, mardis et jeudis de 9 heures à 15 heures ; les mercredis de 9 heures à 11 heures ; et les vendredis de 9 heures à 14 heures.