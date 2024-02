Faa’a écrase Papeete pour l’ouverture de la saison de rugby

Tahiti, le 18 février 2024 - L’exercice 2024 de rugby a démarré jeudi soir au stade Fautaua avec les quarts de finale de la Coupe de Tahiti. Faa’a a survolé la rencontre face à Papeete pour s’imposer 49-0 sous les yeux de Guilhem Guirado, l’ambassadeur de Aito Rugby 2027 qui a donné le coup d’envoi.



L’ouverture de la saison de rugby 2024 ne s’est pas faite dans des conditions optimales pour les clubs et leurs joueurs, le mauvais temps des deux dernières semaines ayant en effet perturbé voire contraint au repos forcé la majorité des joueurs. La rencontre de quart de finale de Coupe de Tahiti programmée samedi entre Moorea et Pirae a d’ailleurs été reportée à la demande des clubs, elle devrait avoir lieu samedi prochain. Mais le quart de finale entre Faa’a et Papeete, qui ouvrait la saison jeudi soir à Fautaua, a été maintenu, même si les deux équipes n’étaient pas au top de leur forme et plus particulièrement l’une d’entre elles, comme on le constatera lors du déroulement de la rencontre.



L’affiche constituait un remake de la finale de la Coupe de Tahiti 2023 remportée (19-12) par Faa’a face à Papeete au terme d’un match à suspense. Mais point de suspense, jeudi soir, à part le premier quart d’heure où la rencontre a été équilibrée. C’est Guilhem Guirado, un joueur emblématique du rugby français, présent au Fenua au titre d’ambassadeur de Aito Rugby 2027, qui a donné le coup d’envoi sous un éclairage défectueux, un pylône du stade Fautaua étant toujours en panne depuis de nombreux mois. Cela n’a nullement dérangé les joueurs qui y sont habitués et qui ont démarré la rencontre sur un rythme élevé. Papeete a semblé mieux rentrer dans le match en occupant le terrain de Faa’a, mais les verts se sont montrés efficaces sur leur première incursion dans le camp de Papeete à la 5e minute. Manuarii Richmond, l’entraîneur et 3e ligne de Faa’a, signait son premier essai de la soirée qui était transformé par Rémy Nui (7-0).



Jusqu’au quart d’heure de jeu, Papeete a continué à faire jeu égal avec Faa’a dans l’occupation du terrain et la possession du ballon. Mais les blancs ont commencé à décliner physiquement et c’est devenu porte ouverte pour Faa’a. Sur chaque accélération de Faa’a, Papeete n’y était pas défensivement et le score allait gonfler inexorablement. Théo Merlier marquait un essai à la 22e minute puis Manuarii Richmond remettait ça juste avant le repos. Avec les deux transformations et une pénalité (27e) de Rémy Nui, Faa’a menait 22-0 à la mi-temps. Papeete subissait et plus encore en fin de première période lorsque l’équipe jouait à 13 pendant deux minutes suite à deux cartons jaunes.

“Des choses intéressantes”



Le repos n’a pas permis aux blancs de se requinquer, en revanche, Faa’a est reparti sur des bases élevées, Manuarii Richmond marquant son troisième essai de la soirée dès la 42e minute et Rémy Nui alourdissant (29-0) un peu plus le score avec sa transformation. Déjà déséquilibré dans la deuxième moitié de la première mi-temps, le match devenait totalement à sens unique en deuxième mi-temps à l’image de la mêlée de Papeete en souffrance. Les verts ajoutaient deux essais dont un quatrième de Manuarii Richmond et un deuxième de Théo Merlier, Rémy Nui scorant sur transformation et pénalité pour porter le score à 49-0, une marque qui témoignait de la différence de niveau entre les deux équipes jeudi soir. Papeete a même connu l’infortune de jouer le dernier quart d’heure à 14, l’ouvreur Thomas Bergougnoux étant pénalisé d’un deuxième carton jaune et donc d’un rouge.



Présent dans les tribunes, Guilhem Guirado a évoqué sa semaine d’activité et l’analyse du match : “Je me suis bien imprégné de tout ce qui constitue le milieu du rugby tahitien. J’ai rencontré des dirigeants, des hommes de terrain, des partenaires ainsi que les joueurs avec les écoles de rugby, les équipes jeunes et ce soir des équipes seniors. Je pose beaucoup de questions pour mieux connaître le mode de vie à Tahiti car c’est un paramètre essentiel pour avoir une bonne approche de ce qu’il faudrait faire pour améliorer le niveau du rugby local. Le match de ce soir m’a aussi apporté des enseignements même s’il était déséquilibré. Le rythme était assez élevé pour une reprise, ça jouait bien au rugby par moments des deux côtés et Faa’a a démontré de bonnes capacités dans le jeu de mouvement, ce qui a d’ailleurs déséquilibré la partie quand Papeete a faibli physiquement. Mais j’ai vu des choses intéressantes et il y a une bonne base pour faire progresser le rugby tahitien.”



Faa’a jouera la demi-finale contre Punaauia et le vainqueur de Pirae-Moorea sera opposé à Paea, les deux rencontres devant avoir lieu le 9 mars. Finalistes du Championnat de Tahiti 2023, Punaauia et Paea étaient directement qualifiés pour le dernier carré. Papeete est reversé en Coupe D2 au même titre que le perdant de Moorea-Pirae.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 18 Février 2024 à 17:49 | Lu 182 fois