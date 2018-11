Faa'a célèbre Matari’i i ni’a

Chaque année, la commune de Faa’a fête le Matari'i i ni'a pour rappeler à ses habitants les richesses de sa culture. Redécouvrir les rites et rituels de nos ancêtres durant la saison de l'abondance représente un événement incontournable pour Faa’a.A cette occasion, huit quartiers seront mobilisés autour de plusieurs activités culturelles et sportives : pêche, confection de couronnes, sports traditionnels, four tahitien le 24 novembre et 1er décembre 2018. Toutes ces animations se tiendront au Motu Ovini.Une ouverture officielle des festivités aura lieu ce vendredi 23 novembre 2018 à 18 heures au Motu Ovini. La population est invitée à y participer.Retrouvez le programme des activités sur la page Facebook « Ville de Faaa » et site internet www.faaa.pf.