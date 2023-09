Faa’a Rugby Aro leader du Challenge à X

Tahiti, le 3 septembre 2023 - La saison de rugby 2023/2024 a démarré samedi au stade Fautaua avec la première des deux journées du Challenge à X. Parmi les quatre équipes qui ont pris part à l’événement, Faa’a Rugby Aro a pris position de leader du Challenge.

L’ovalie tahitienne nourrit l’ambition de se développer quantitativement et surtout qualitativement à terme. L’officialisation la semaine dernière du lancement du projet Aito Rugby 2027 en vue de tirer les jeunes espoirs du rugby local à 7 vers le haut niveau pour les Jeux du Pacifique 2027 de Tahiti en porte le témoignage. Mais sur le terrain, la saison 2023/2024 a démarré samedi en mode pianissimo. Le programme de la première journée du Challenge à X a été modifié au dernier moment, le club de Moorea déclarant forfait par manque de joueurs, tandis que ses quelques représentants ont renforcé d’autres clubs pour ne pas avoir fait le déplacement en vain. De son côté, Papeete RC ne s’est pas inscrit au Challenge. Résultat : la compétition n’a mis en scène que quatre équipes samedi au stade Fautaua. Comme son nom l’indique, le rugby à X se pratique avec dix joueurs soit cinq avants et cinq arrières et se déroule en deux mi-temps de dix minutes. Vainqueur du Challenge à X 2022, Punaauia remettait son titre en jeu samedi. Mais le champion de Tahiti 2023 à XV n’a pas entamé le Challenge dans les meilleures dispositions, n’obtenant qu’un succès (17-5) contre Paea qui a aussi enregistré deux revers en trois matchs. Et c’est Faa’a qui a finalement pris la tête de l’épreuve en remportant deux de ses trois matchs, à l’instar de Pirae ; mais les dix points du tournoi 1 sont revenus à Faa’a grâce au bonus offert par son succès (29-19) face à Pirae. Quant à Axel Guillo, licencié à Moorea mais qui a joué avec Paea samedi, il finit meilleur marqueur d’essais de la journée avec quatre réalisations.

Le rugby féminin à l’arrêt



La deuxième et dernière journée du Challenge à X aura lieu samedi prochain. Parallèlement, le Championnat de Tahiti à 7 démarre afin de préparer les sélectionnés pour les Jeux du Pacifique où la discipline à 7 est inscrite au programme. Malheureusement, Tahiti ne sera représenté que par sa sélection féminine aux Îles Salomon, la Fédération polynésienne de rugby ayant annoncé la non-participation de sa sélection féminine. Laurent Tardieu le président de la FPR s’en explique : “La majorité des joueuses n’ont pas répondu présentes à la convocation de la fédération pour la préparation aux Jeux du Pacifique et on a donc été contraints d’annuler la participation de la sélection féminine aux Jeux du Pacifique. La préparation a démarré le 5 août avec un effectif féminin déjà réduit et il n’a cessé de diminuer par la suite. C’est une grosse déception car on a travaillé pour développer le rugby féminin depuis quelques années et ça avait bien démarré en 2018 et 2019 avec des effectifs à la hausse. Mais la crise Covid en 2020 nous a fait beaucoup de torts car on a eu du mal à relancer le rugby féminin et à remotiver les filles. On a quand même pu organiser des compétitions la saison dernière avec un noyau d’une vingtaine de filles mais apparemment, elles n’avaient pas la motivation pour intégrer la sélection et représenter Tahiti aux Jeux. C’est un gros coup d’arrêt dans notre volonté de développer le rugby féminin, mais j’espère que le Pôle Performance Rugby 2027 que nous avons récemment lancés va permettre de dynamiser le rugby féminin tahitien.” C’est effectivement une possibilité mais l’ovalie tahitienne part de loin pour rendre crédible le rugby féminin local.



Patrice Bastian



Résultats

Faa’a-Punaauia 7-5

Pirae-Paea 19-12

Punaauia-Paea 17-5

Faa’a-Pirae 29-19

Pirae-Punaauia 14-0

Paea-Faa’a 12-7



Classement tournoi 1

1. Faa’a 9 pts

2. Pirae 9 pts

3. Punaauia 6 pts

4. Paea 6 pts



Classement Challenge

1. Faa’a 10 pts

2. Pirae 8 pts

3. Punaaia 7 pts

4. Paea 6 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 3 Septembre 2023 à 12:20 | Lu 132 fois