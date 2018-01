Faa'a Feruri,un débat autour des rites et croyances polynésiens le 18 janvier

PAPEETE, le 16 janvier 2017 - L'auteur Ariirau Vivi-Richard ainsi que Sunny Moana’ura Walker, figure du paysage culturel polynésien afin de parler et débattre autour des rites et croyances polynésiens.



La commune de Faa’a organise une conférence-débat sur le thème de la christianisation des îles de la Société, le 18 janvier prochain de 17h30 à 19h00 dans le cadre de la manifestation Faa’a Feruri. Tous les derniers jeudis du mois la commune de Faa'a organise des débats-conférences gratuits.

Les conférences-débats de la manifestation Faa’a Feruri sont ouvertes à tous. Le principe est d’installer une réflexion et de permettre un débat. " Ces conférences et débats sont gratuits et s’adressent à la population, dans le but de "ré-apprendre l’histoire de la commune, du pays et de la région. Le public pourra s’ouvrir aux problématiques et enjeux de notre pays, tels que la christianisation, la colonisation, la décolonisation, le fait nucléaire, le développement économique et durable ou encore la découverte de la société traditionnelle. ", explique la commune dans un communiqué.

L’auteur Ariirau Vivi-Richard ainsi que Sunny Moana’ura Walker, figure du paysage culturel polynésien. "i[ Une occasion, de re-découvrir, de manière dépassionnée, les rites et croyances relatifs à ce qu’on nomme le paganisme en général […] et plus particulièrement le culte de « nos » propres ancêtres à travers une spiritualité animiste et polythéiste]i", indique le communiqué de la commune.

En 2013 et 2014, Faa’a Feruri s’était déplacé dans les quartiers de la commune pour projeter des documentaires présentés en concours lors du Fifo. La manifestation est dorénavant fixée à la mairie mais toujours ouverte à tous.