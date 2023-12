Faa’a Aro champion de Tahiti de rugby à 7

Tahiti, le 3 décembre 2023 - Le quatrième et dernier tournoi du Championnat de Tahiti de rugby à 7 de la saison s’est déroulé samedi après-midi au stade Fautaua. Faa’a Aro a mis un point d’honneur à s’imposer en battant (29-14) le RC Pirae en finale pour conforter son titre de champion de Tahiti déjà acquis après le tournoi 3.



Le Championnat de Tahiti de rugby à 7 a fini avec une participation réduite samedi, seulement quatre clubs y participant. Mais il est vrai que l’exercice n’a jamais dépassé six équipes en lice. Pas de suspense quant à l’identité du champion de Tahiti, Faa’a étant déjà assuré de décrocher le titre à l’issue du troisième des quatre tournois du championnat. Mais la compétition s’annonçait tout de même intéressante car quasiment tous les joueurs qui ont participé aux Jeux du Pacifique des Îles Salomon étaient présents à Fautaua samedi.



Pirae démarrait fort en s’imposant 24-5 face à Punaauia dans le match d’ouverture. En revanche, Faa’a n’entamait pas son tournoi sereinement, battu (24/12) par l’entente Papeete/Paea dans la rencontre suivante. Champion en titre, Paea Manu Ura ne pouvait envisager faire la passe de deux car engagé cette année au sein d’une entente. Pirae confirmait ses bonnes dispositions face à l’entente Papeete/Paea en s’imposant 24/7. Faa’a rebondissait contre Punaauia en dominant nettement (29-7) la rencontre. Dans son dernier match de la phase de classement, Pirae était stoppé (22-14) par une équipe de Faa’a qui continuait à monter en régime. Match à suspense entre Papeete/Paea et Punaauia conclu par une victoire (19-17) de l’entente. Faa’a, Pirae et l’entente Papeete/Paea étant à égalité de points avec deux victoires et une défaite chacun, il a fallu tenir compte du goal-average général et même des cartons jaunes pour déterminer les deux premiers de la phase de classement qualifiés pour la finale, les deux autres se rencontrant en petite finale. Faa’a et Pirae tiraient avantageusement bénéfice du règlement pour se retrouver en finale, l’entente devant se contenter du match pour la 3e place. La rencontre n’a pas eu lieu, Punaauia déclarant forfait.

Une finale de bon niveau



On ne peut pas dire que le niveau de jeu ait été spectaculaire samedi après-midi malgré la présence de joueurs de la sélection tahitienne mais il est vrai que les rencontres se sont déroulées par forte chaleur. Mais le niveau de jeu est nettement monté lors de la finale, celle-ci produisant du spectacle entre Faa’a et Pirae et étant indécise jusqu’en début de seconde période. Faa’a ne menait en effet que 17-14 à ce moment de la partie mais les verts finissaient fort pour s’imposer 29-14. Ru’roa Mairau qui a intégré son ancien club de Faa’a pour le championnat à 7, mais qui joue habituellement à Ussel en Corrèze et qui est revenu à Tahiti pour les Jeux du Pacifique, a fini meilleur marqueur d’essais samedi avec six réalisations devant Manuarii Richmond, le capitaine de Faa’a, auteur de cinq essais.



L’occasion nous était donnée samedi de tirer un bilan des Jeux du Pacifique avec Laurent Tardieu, le président de la Fédération polynésienne de rugby : “On finit 10e sur 13. On est à notre place car ça faisait longtemps que l’on ne participait plus à des compétitions internationales et on manquait d’expérience à ce niveau. On vient juste de réintégrer la fédération océanienne et ça va nous permettre de disputer les Oceania tous les ans et d’autres tournois de haut niveau. On a maintenant quatre ans pour préparer les Jeux de 2027 à Tahiti et ça passera par plus de confrontations avec des équipes de haut niveau. On a déjà commencé en ce sens cette saison en organisant des déplacements en France et en Nouvelle-Zélande pour nos sélections cadettes et espoirs et on va s’efforcer de maintenir régulièrement des contacts avec l’extérieur dans des compétitions relevées. On sait qu’on part de loin mais on est optimiste pour que le rugby tahitien élève son niveau de jeu. D’autre part, on a de plus en plus de joueurs qui partent évoluer en France et on devra aussi s’appuyer sur ce réservoir en 2027.”



La saison rugbystique 2023 a quasiment pris fin samedi, ne reste en effet au programme que le Toa Mo’a Huahine, manifestation qui consacre la fête du sport à Huahine du 18 au 21 décembre et au cours de laquelle est programmé un tournoi de rugby à 7. Des clubs de Tahiti semblent intéressés pour faire le déplacement. Au demeurant, la saison 2024 devrait démarrer en février avec un nouveau président à la tête du rugby local, Laurent Tardieu ayant décidé de passer la main.



Patrice Bastian

Résultats Tournoi 4

Matchs de classement

Pirae-Punaauia 24-5

Papeete/Paea-Faa’a 24-12

Pirae-Papeete/Paea 24-7

Faa’a-Punaauia 29-7

Faa’a-Pirae 22-14

Papeete/Paea-Punaauia 19-17



3e/4e places

Papeete/Paea-Punaauia 30-0 (forfait)



Finale

Faa’a-Pirae 29-14



Classement général final

1 Faa’a 38 pts

2 Pirae 31 pts

3 Entente Papeete/Paea 30 pts

4 Punaauia 23 pts

5 Moorea 15 pts

6 Huahine 6 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 3 Décembre 2023 à 16:33