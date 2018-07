Fa'ati fa'a'apu : visite au cœur des exploitations

PAPEETE, le 16 juillet 2018 - La chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), la commune de Papara et le SPG Bio Fetia lancent Fa'ati fa'a'apu, un événement qui consiste en une visite d'exploitation suivie d'une dégustation des fruits et légumes produits sur l'exploitation. En fonction de l'intérêt du public et des agriculteurs, le rendez-vous pourrait s'inscrire dans le temps à raison d'une visite par mois.



La toute première visite d'exploitation de l'initiative Fa'ati fa'a'apu se fera à Papara chez Heia Teina. " On va recevoir jusqu'à 30 personnes samedi prochain ", explique la productrice. " Le groupe sera divisé en deux. Je guidera une partie, Marc Fabresse de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire, guidera l'autre ."



Pendant deux heures, les visiteurs pourront découvrir les outils et méthodes de production d'Heia Teina, sa façon de concevoir l'agriculture. Ils pourront aussi prendre conscience de ses réussites, ses doutes, ses difficultés au quotidien. " On est là quand il fait chaud, au soleil et quand il pleut ", glisse-t-elle.



" En venant sur l'exploitation les consommateurs peuvent se rendre compte du cycle des cultures, des saisons, de l'intérêt peut-être aussi de manger local ", poursuit Heia Teina. Elle fait du bio depuis 2007. Elle n'utilise ni engrais, ni pesticides, même ceux qui sont bio. Elle encourage la culture et la consommation de produits bio et locaux.



Elle est également la présidente du SPG Bio Fetia. Le système participatif de garantie qui, comme son nom l'indique, garantit les produits bio selon la norme océanienne en agriculture biologique, la NOAB. Les producteurs garantis bio doivent ensuite appliquer le logo Bio Pasifika. Ils sont actuellement une trentaine et la demande ne fait que grandir. " Du côté des producteurs, ils sont de plus en plus à passer en bio, que du côté des consommateurs ", précise Heia Teina.



Fa'ati fa'a'apu est une initiative portée par la Chambre d'agriculture et de pêche lagonaire, la commune de Papara et le SPG Bio Fetia. " C'est une initiative à laquelle nous avions pensé depuis quelques temps mais sans avoir pris le temps de la lancer. Tekua, en stage au CAPL avec Marc Fabresse, a permis de la concrétiser. "



Au cours de la matinée Fa'ati fa'a'apu, les visiteurs pourront poser toutes les questions qu'ils souhaitent puis déguster directement les produits, crus et cuisinés. Ils découvriront alors certainement des fruits et légumes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, des recettes ainsi que des conseils et petits secrets à transposer sans attendre dans leur propre fa'a'apu. Le rendez-vous suivant sera donné sur l'exploitation de Moetini Moutame, toujours à Papara.