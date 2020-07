Fa’aora, le nouveau projet au long cours d’Oceania

TAHITI, le 21 juillet 2020 - L’association Oceania qui participe à la protection des cétacés en Polynésie française se lance dans un nouveau projet. Baptisé Fa’aora, il s’attaque aux déchets, filets et engins de pêche abandonnés ou perdus en mer. Objectif ? Réduire le risque d’empêtrement des mammifères marins.



Être empêtré, c’est être limité dans ses mouvements. Un animal empêtré a les pattes ou, dans le cas des cétacés, les nageoires, prises dans un lien. Ce qui l’empêche de se déplacer comme il le souhaite, de grandir comme il le devrait.



Les baleines et dauphins, qui ont besoin de remonter en surface pour respirer, sont menacés par l’empêtrement. Les déchets comme les filets de pêche, les engins de pêche comptent parmi les principaux responsables de ces empêtrements.



Charlotte Esposito qui a fondé l’association Oceania rapporte le chiffre de 300 000 cétacés morts à cause d’un empêtrement dans le monde. Ce sont des estimations. En Polynésie, il n’y a pas de chiffres. Mais des observations ont été faites.



Malau Lemonnier, chargée de communication au sein de l’association précise : “ On a eu un cas de baleineau pris dans un filet à la Presqu’île, une baleine aux Tuamotu dans un déchet perlicole, un long bec à Moorea a été vu avec un plastique sur la pectorale… ” Les pêcheurs de leur côté alertent sur l’augmentation du nombre de déchets ces cinq dernières années.



Pour faire un état des lieux puis mettre en œuvre un plan d’action de lutte contre l’empêtrement, Oceania lance Fa’aora. “ Cela signifie seconde vie, renaissance ”, détaille Charlotte Esposito qui ajoute à propos du projet : “ concrètement, il démarre ce week-end et va durer deux ans ”. L’idée est de connaître la menace pour trouver les meilleures solutions de préservation.



Fa’aora va suivre trois axes : l’étude scientifique, le ramassage de déchets sur terre et en mer et la valorisation de ces déchets récoltés.



L’étude va permettre de faire un état des lieux de la situation. Un protocole, rédigé par Charlotte Esposito qui a suivi des études de biologie marine, a fixé les conditions de recherches sur le terrain. Ce protocole a été validé par le comité scientifique de l’association.



Un duo composé d’un pêcheur et d’un jeune issu de quartier prioritaire formé (le projet est aussi social et veut jouer un rôle dans l’insertion) va sillonner le lagon de Moorea une fois par semaine. Il va couvrir toute la bande littorale en suivant un parcours précis en surface. Au niveau des passes, une plongée d’observation est également prévue car certains déchets reposent au fond des eaux.



En parallèle (et à compter du 26 juillet, voir encadré), des ramassages de déchets seront organisés tout autour de Moorea.



Ramassage et valorisation des déchets vont être assurés par Oceania en partenariat avec Concrètement Design. Fondé par Vaea Dang, cette entreprise créée des objets de décoration à partir d’objets et matériaux en fin de vie. Elle sera aux commandes des opérations le 26 juillet pour repérer les déchets intéressants.



Certains pourront être transformés en objets de décoration, d’autres seront fondus et recouler pour devenir de nouveaux objets usuels du quotidien. “Nous ne savons pas encore lesquels”, indique Charlotte Esposito. " Cet aspect de Fa’aora est en cours de construction. Il nous faut voir un peu les déchets récoltés pour sélectionner les moules. ” Pour fabriquer les objets, trois jeunes en service civiques seront embauchés, à terme.



Grâce aux différents partenariats établis, Vaea Design devrait portés ses créations au salon de l’habitat en France et au salon Made in France. Fa’aora rayonnera au-delà de nos frontières pour sensibiliser toujours plus de monde.