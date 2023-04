Fa'a'apu du cœur, l'opération solidaire débute le 25 avril pour un mois

Tahiti, le 19 avril 2023 – À partir du 25 avril, l'opération Fa'a'apu du cœur revient pour une durée d'un mois. Durant cette période, la marque d'aucy reversera 20 Fcfp, pour chaque achat d’un de ses produits, à l'association Fare Heimanava et à son centre Papa Nui qui accueille des jeunes atteints de trisomie. L'argent récolté servira à développer le potager thérapeutique du centre.



L'opération Fa'a'apu du cœur revient du 25 avril au 25 mai prochains pour la 7e année consécutive. Cette action est organisée par l'association Fare Heimanava, en collaboration avec la marque d'aucy. Comme chaque année, pendant un mois, la marque reversera 20 Fcfp à l'association, à chaque achat en magasin d'une de ses boîtes de légumes en conserve. Cet argent ira directement à Fare Heimanava, pour le développement du potager bio de son centre éducatif Papa Nui, qui accueille des jeunes trisomiques ou atteints de déficience mentale. “Nous sommes vraiment très fiers de pouvoir continuer notre travail sur ce projet qui apporte tellement aux jeunes du centre”, s’est réjoui mercredi Stéphane Marandin, le directeur du centre. “Et puis nous sommes également très contents que d'aucy continue à croire en nous.” Si le Pays leur attribue une subvention annuelle “d'une centaine de milliers de Fcfp” pour le bon fonctionnement du jardin, l'argent récolté va permettre l'achat “de matériels de jardinage de bonne qualité et de matériel de sécurité” qui fait parfois défaut au centre. L'année dernière, 250 000 Fcfp avaient été récupérés grâce à cette opération. Pour cette édition, les magasins partenaires de l'opération seront Hyper U, Super U, LS Proxi, Intermarché-Happy Market et Carrefour. “Cette année, le groupe Carrefour a rejoint l'opération et c'est un gros revendeur de produits d'aucy, donc c'est vraiment super pour nous.”



F'a'a'apu éducatif et professionnalisant



Parmi les nombreuses activités développées par le centre Papa Nui, le fa'a'apu est certainement l'une des plus importantes de par sa dimension éducative et professionnelle. “Le jardin leur apprend à travailler, à s'organise, à entretenir le vivant. Pour certains c'est même un bon moyen de rompre avec l'isolement. De plus c'est un travail de plein air, donc y a une activité physique où tout le monde met la main à la pâte, explique Stéphane Marandin, puis derrière il y aussi une partie commercialisation et travail de la monnaie lors de notre petit marché, Matete Iti, que nous organisons le mercredi matin devant le centre. Tout cela mais en avant le travail des jeunes, et ils en sont très fiers.” Mais ce projet est aussi vecteur d'inclusion puisqu'il représente également un véritable tremplin vers des stages : “En ce moment, on a un jeune qui est en stage à l'Intercontinental où il s'occupe des jardins et du potager de l'hôtel. Donc tout ça a du sens dans ça, puisque ça fait du lien entre le centre et le monde professionnel.” En plus de ce fa'a'apu, Papa Nui offre une multitude d'activités éducatives, sportives, artistiques et même thérapeutiques à ces jeunes atteints de trisomie 21.