Extinction Rebellion défie l'interdiction de ses actions à Londres

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 14/10/2019 - Extinction Rebellion a lancé mardi de nouvelles actions choc à Londres, défiant l'interdiction de manifester décrétée par la police de la capitale britannique contre le mouvement écologiste, à la deuxième semaine de sa mobilisation internationale contre la crise climatique.



Gail Bradbrook, cofondatrice du mouvement prônant la désobéissance civile, a frappé à coups de marteau la baie vitrée de la façade du ministère des Transports, devant lequel d'autres militants se sont collés au trottoir.

Extinction Rebellion (XR) a expliqué vouloir dénoncer l'absence "de plan de transition soutenant la décarbonisation de l'économie britannique".

XR prévoit également de bloquer dans la journée la route devant les locaux du service de renseignement MI5 "en partageant un banquet massif".

Après une première mobilisation en avril, le mouvement, né au Royaume-Uni fin 2018, a lancé le 7 octobre une vague d'actions dans le monde, avec pour épicentre Londres où 1.445 arrestations ont eu lieu.

Les nouvelles actions de mardi interviennent malgré l'interdiction des manifestations du mouvement décrétée lundi soir par la police londonienne.

"Toute personne ne se conformant pas à cette nouvelle restriction est passible d'arrestation et de poursuites", ont précisé les forces de l'ordre dans un communiqué, justifiant la mesure par des "perturbations graves" dans la capitale comme dans son centre financier.

Lundi soir, des manifestants réunis à Trafalgar Square, dans le coeur de la capitale britannique, ont ainsi été délogés par des policiers.

Parmi les personnes arrêtées, l'élue écologiste Ellie Chowns. "Les règles ont été changées. C'est intolérable, il n'y a pas de justification donnée, les manifestants étaient pacifiques et il s'agit d'une urgence climatique", a-t-elle déclaré dans une vidéo accompagnant son tweet, filmée avant son arrestation.

Face à cette situation, Extinction Rebellion a déclaré "laisser Trafalgar Square" lundi soir, en indiquant sur ses réseaux sociaux des lieux de repli pour passer la nuit à ses manifestants, et a assuré que "la rébellion internationale continuait".

Le mouvement prône la désobéissance civile pour contraindre les gouvernements à agir face à la crise climatique. Depuis la semaine dernière, ses militants grimpent sur des avions, se collent avec de la glue aux bâtiments tandis que d'autres bloquent des ponts.