Expo solidaire des Marraines pour deux foyers de jeunes filles

Tahiti, le 12 octobre 2022 – L’exposition annuelle de l’association Les Marraines aura lieu cette année du 2 au 4 décembre, en salle Hibiscus de l’hôtel Intercontinental Tahiti resort and spa de Faa’a, sur le thème de la protection des océans. Les fonds récoltés seront reversés aux associations Maniniaura et Tiai nui here, militant pour des jeunes filles en difficulté.



“Investie dans une mission humaine”, l’association Les Marraines a été créée en 1999 par Valari de Marigny dans le but de récolter des fonds à destination de jeunes filles défavorisées ou en difficulté familiale, généralement placées par la Direction des affaires sociales ou par le juge des affaires familiales. Pour ce faire, une exposition-vente est organisée chaque année. Pour cette 23e édition, l’exposition-vente sur le thème “Protégeons nos océans”, est prévue en salle Hibiscus à l’Intercontinental Tahiti resort and spa de Faa’a, du 2 au 4 décembre prochain. Les artistes et artisans locaux, qui ne sont autres que les marraines et parrains de l’association, voire les jeunes filles elles-mêmes, y proposeront leurs confections. Dans le respect du thème de l’exposition, les matières utilisées sont particulièrement basées sur des produits recyclés ou recyclables, ainsi que sur des produits naturels, pas ou peu polluant pour l’environnement. L’association Te Mana o te moana sera également présente pour sensibiliser les visiteurs sur l’importance de la protection des océans.



Deux foyers d’accueil bénéficiaires chaque année



Les recettes sont destinées à être reversées à deux foyers d’hébergement. L’association Les Marraines s’est engagée, depuis 2005, à reverser les fonds récoltés lors des expositions au foyer maternel Maniniaura de Mahina, qui peut accueillir jusqu’à huit jeunes mères, mineures, avec leurs nourrissons. Depuis 2014, les expositions solidaires permettent également d’aider les onze jeunes filles prises en charge par le foyer socio-éducatif Tiai Nui Here de Paea. L’association souhaite, à l’avenir, soutenir le foyer du Bon Pasteur.

Aussi, 20% des perceptions sont dédiées au financement des dépenses nécessaires à la bonne hygiène de vie de ces jeunes filles. Cette contribution leur permettrait d’acheter des vêtements, des produits d’hygiène, des fournitures scolaires ou encore des jouets pour leurs enfants, notamment à l’approche de la fête de Noël. Elles pourraient également, grâce à ces fonds, se prêter à des activités extra-scolaires, sportives ou culturelles ; prendre des cours de conduite, de soutien scolaire, voire de maternité, et bien d’autres. Christine Brovelli, trésorière et marraine de l’association, explique l’intérêt de ces actions : “Il faut qu’elles soient prêtes à quitter le foyer, avec un métier et des idées en ordre. Il faut qu’elles sachent se débrouiller avec un enfant à charge.” L’objectif est donc de les encourager à devenir autonome, avec le soutien financier ou moral de l’association Les Marraines et les foyers d’accueil Maniniaura et Tiai nui here.



Les bénévoles de l’association interviennent régulièrement auprès de ces jeunes filles en dehors des expositions annuelles, pour les accompagner sur le plan psychologique, pédagogique voire professionnelle. A noter que même si les jeunes filles sortent des foyers, “elles seront tout de même accueillies par leurs marraines et parrains en cas de besoin”. De plus, si au sortir des foyers certaines sont perdues de vue pour des raisons de localité, beaucoup s’en sortent après avoir été encouragées par les structures précédemment citées. D’ailleurs, ces dernières, reconnaissantes et optimistes, n’hésitent pas à retourner vers les foyers pour encourager à leur tour et faire grandir la famille des Marraines, en partageant leur expérience pour apporter un soutien moral ou encore en participant aux expositions pour contribuer financièrement.

Pratique À l'hôtel Intercontinental Tahiti resort and spa, Faa'a



- Vendredi 2 décembre : de 8h30 à 17h30

- Samedi 3 décembre : de 8h30 à 21 h00

- Dimanche 4 décembre : de 8h30 à 16 h00



Rédigé par Meleana Che Fat le Mercredi 30 Novembre 2022 à 09:28 | Lu 164 fois