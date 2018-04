Expo photo: « De la nature des choses » à la galerie Winkler

Lucien Pesquié a découvert la photo dès l’âge de 7ans grâce à son père aviateur qui pratique lui même le film et la photo. Suivant ses parents dans le monde entier, il réside dans une vingtaine de pays et découvre de nouvelles cultures, de nouveaux paysages et forge ainsi son attrait pour ce qui est différent. Dès 17ans, il s’engage dans l’aviation, continue ses voyages et affirme de plus en plus sa technique et son regard photographique. Plus tard il devient plongeur professionnel et lors d’un voyage à Djibouti, il vend pour la première fois des photos sous-marines à de grands magazines spécialisés. C’est le déclic ! Il sera désormais photographe professionnel.

Photos de concerts ou pour sa première expérience en la matière il photographie Jimi Hendrix puis tous les grands groupes des années 70, de Pink Floyd à Led Zeppelin en passant par Polnareff. Il travaille sur les défilés de mode à Paris et collabore avec de jeunes créateurs. On le retrouve photographe de sport pendant deux ans avec l’Olympique de Marseille notamment.

Plus tard il découvre la Polynésie Française. C’est décidé, lui le grand voyageur, il décide de s’ancrer définitivement à Tahiti. Amoureux de la culture et des paysages polynésiens, il s’intéresse au tatouage, à la danse et à l’artisanat local. Toujours le hasard des rencontres lui donnera l’occasion de faire des photos avec Pamela Anderson en étant l’assistant de Florent Carmin. Il rencontre à cette époque le réalisateur Gilles Kebaïli dont il est assistant sur plusieurs tournages de Ushuaïa. Cette première expérience « côté films » lui permettront de participer depuis régulièrement à de nombreux tournages en tant que chargé de production et régisseur tournage pour Thalassa, Arte, Bleu lagon productions....