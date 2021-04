Expo collective au CMA

TAHITI, le 13 avril 2021 - Comme à son habitude en début d'année, le Centre des métiers d’art (CMA) ouvre sa salle d’exposition aux enseignants et aux diplômés.



Ce rendez-vous est donné chaque année depuis 2008 et permet aux artistes de s’exprimer sans contrainte, de laisser libre court à leur imagination sans par exemple viser un objectif de vente. “ Car une fois pris dans la vie active, on n’a plus trop de temps à consacrer à l’expérimentation ” constate Viri Taimana, le directeur du CMA.



L’événement est ouvert à tous ceux qui souhaitent présenter une œuvre. Cette année, une dizaine d’anciens élèves ainsi que les enseignants ont répondu présent. Il y aura des sculptures, bijoux tableaux, installations…



Pour le directeur, cette exposition “ permet de rester en contact, de créer du lien entre élèves et diplômés, de soutenir ceux qui sont dans le milieu professionnel ”. C’est aussi un bon moyen de montrer aux élèves en cours d’apprentissage les différents débouchés possibles.



Le CMA organise dans l’année une seconde exposition, celle des nouveaux diplômés. Elle a lieu en juillet.