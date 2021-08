Explosion du port de Beyrouth : Paris estime les besoins à plus de 350 millions de dollars

Paris - AFP - le 2 août 2021 - La conférence internationale sur le Liban organisée mercredi par la France et les Nations Unies, un an jour pour jour après l'explosion du port de Beyrouth, a pour objectif de réunir une aide d'urgence d'au moins 350 millions de dollars pour la population libanaise, a déclaré la présidence française. "Il s'agit de venir de nouveau en aide à la population du Liban", après une levée de 280 millions d'euros lors d'une première conférence internationale en août 2020, peu après l'explosion qui a tué plus de 200 personnes et traumatisé le pays, a souligné la présidence. "Alors que la situation s'est dégradée (..) les Nations Unies évaluent à plus de 350 millions de dollars (357 millions exactement, ndlr) les nouveaux besoins auxquels il faudra répondre dans les domaines notamment alimentaire, de l'éducation, de la santé, de l'assainissement de l'eau", a-t-elle ajouté.