Explosion dans une centrale hydroélectrique en Italie: 3 morts, 4 disparus

Rome, Italie | AFP | mercredi 10/04/2024 - Les recherches se poursuivent mercredi en Italie pour tenter de retrouver quatre personnes portées disparues après l'explosion survenue mardi dans une centrale hydroélectrique, ont indiqué les pompiers à l'AFP, revoyant le bilan à la baisse.



La préfecture de Bologne avait annoncé mardi un bilan de quatre morts et cinq disparus, mais les pompiers ont fait état mercredi matin de trois morts et quatre disparus.



"Les recherches se poursuivent, la situation est compliquée. L'eau monte et nos équipes étudient les risques" liées à leur intervention, a indiqué le service de presse des pompiers.



"Nous travaillons sans grand espoir de trouver en vie les disparus", a déclaré pour sa part Luca Cari, responsable de la communication des pompiers. Le directeur régional des pompiers, Francesco Notaro, a de son côté jugé possible que les disparus "aient trouvé un refuge ailleurs dans cette zone qui est très grande".



Enel Green Power, l'unité de production d'énergie renouvelable du géant Enel qui exploite la centrale, a affirmé se coordonner avec les autorités après l'accident survenu dans sa centrale de la retenue d'eau artificielle de Suviana, située dans la petite commune de Camugnano.



Dans une déclaration à l'AFP, l'entreprise a indiqué qu'un incendie avait touché l'un des deux groupes de la centrale du lieu-dit Bargi. "Après enquête, le bassin du barrage de l'usine de Bargi n'a pas été endommagé et est en sécurité", a précisé l'entreprise.



La production a été interrompue, mais il n'y a pas eu d'impact sur l'approvisionnement local ou national, a-t-elle fait valoir mardi.



Le groupe a précisé mercredi que des "travaux d'amélioration de l'efficacité" était en cours dans la centrale quand l'explosion s'est produite. Ces travaux avaient été confiés à trois importantes entreprises spécialisées: Siemens, ABB et Voith.



"D'après notre reconstitution, les tests de la première unité de production étaient déjà terminés depuis quelques jours et l'accident s'est produit au moment où les tests de la deuxième unité étaient en cours", a ajouté Enel Green Power.



La commune de Camugnano a proclamé mercredi une journée de deuil sur son territoire et les dirigeants politiques nationaux ont présenté leurs condoléances, au premier rang desquels la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni.