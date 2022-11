Expérimentation contre le décrochage scolaire à Hao

Hao, le 16 novembre 2022 - Du 13 au 15 novembre, la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, accompagnée d'une délégation, était en déplacement à Hao afin d'évaluer les résultats du dispositif expérimental intitulé “nouvelle gouvernance” basé sur la collaboration et les échanges entre tous les établissements scolaires de la maternelle jusqu'au Cetad.



Une délégation composée, entre autres, de la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel, du vice-recteur de Polynésie Thierry Terret, de l'inspecteur général de l’Éducation venu de Paris Laurent Brisset et d'Éric Tournier, directeur général de l'éducation et des enseignements (DGEE), sont arrivés dimanche à Hao pour une tournée des établissements scolaires de deux jours. Après les accueils spectaculaires et traditionnels reçus comme il se doit au collège et à l’école primaire, ils ont pu évaluer les résultats du dispositif expérimental appelé “nouvelle gouvernance” mis en place depuis trois ans sur l'atoll et dans quelques autres établissements polynésiens. Il consiste à renforcer les collaborations entre les établissements scolaires. À Hao, il s'étend de la maternelle jusqu’au collège et le centre d'éducation aux technologies appropriées (Cetad).



Au départ du projet, en 2019, les jalons ont été posés avec la construction d'un socle commun de travail sur lequel les enseignants allaient se baser afin de se mobiliser sur les fondamentaux que sont la lecture ou le calcul. Le but à terme étant de réduire les inégalités face à la réussite. Ceci passe également par l'amélioration du climat scolaire, c’est-à-dire faire en sorte que le passage d’un établissement à l’autre soit plus facile, presque naturel pour l’élève, car rappelons que le collège de Hao accueille des élèves de 17 îles et atolls avoisinants, ce qui crée forcément des écarts d’apprentissage.



Échanges de compétence

Pendant trois ans, les enseignants ont donc travaillé sur des actions concrètes : capsules vidéo, concours de poésie, aire marine éducative, conférence avec des intervenants extérieurs, projets “du potager à l’assiette”, Fête de la science, contes et légendes locales, opération “plastique à la loupe”, etc. Ils ont surtout appris à se connaître et à travailler ensemble car c’est sur eux que repose la réussite du dispositif. Ainsi, le collège fait par exemple appel, pour des élèves en grande difficulté de lecture, à une enseignante du premier degré, spécialisée dans l’apprentissage de la lecture, pendant 6 à 8 semaine à raison d'une à deux heures par jour. Grâce à cette intervention, les élèves ont pu rattraper leur retard et recoller au programme scolaire. À l'inverse, les professeurs du collège apportent à l’école primaire leur expertise et leur expérience dans leurs disciplines respectives comme le sport, les sciences ou les langues avec 4 heures de cours par semaine. Ainsi chaque semaine, les enseignants des établissements scolaires de l’atoll échangent leurs compétences au service de l’élève et donc de l’avenir. Ce dispositif fonctionne tellement bien que les enseignants des différents degrés travaillent main dans la main et sans compter les heures, tout cela en parfaite harmonie.



À noter que d'autres dispositifs spécifiques ont été mis en place à Hao tels que “le cycle 3 à l’école” ou la parité horaire, tous destinés à lutter contre le décrochage scolaire. Des dispositifs très dépendants du facteur humain et de la faculté de chacun de mettre ses différends de coté au service de l’intérêt général.

Laurent Brisset, inspecteur général de l’Éducation

“Il faudra vraiment renforcer ce passage de l’école au collège”



“Je viens une fois par an pour accompagner les équipes du Pays et du vice-rectorat, notamment sur les expérimentations pour les aider, les appuyer et essayer de leur donner des conseils. Et le dispositif de la “nouvelle gouvernance” est vraiment très intéressant et adapté à la Polynésie. Il a pour but de renforcer la continuité entre l’école et le collège, moment charnière où des élèves polynésiens peuvent perdre un peu pied, tout comme en métropole, mais c ’ est beaucoup plus important ici à cause de l’éloignement géographique. Au moment où ils rentrent en sixième, ils changent d’île et parfois ils rentrent à l ’ internat, d’où l ’ importance qui était comprise par le Pays, de bien renforcer ces articulations entre l’école et le collège. (...) Si on veut que de plus en plus d’élèves polynésiens réussissent et ainsi lutter contre le décrochage scolaire au collège et au lycée, il faudra vraiment renforcer ce passage de l’école au collège. Ça coûte cher, mais je crois que c ’ est de l ’ argent qu ’ on économise pour plus tard. Un élève qui décroche, qui perd toute ambition scolaire, c’est un élève qui a des problèmes pour s’insérer professionnellement et qui peut dériver par la suite.”

Rédigé par Teraumihi Tane le Mercredi 16 Novembre 2022 à 15:51 | Lu 231 fois