Expérience amère pour Hereani Temarono à Sheffield

Tahiti, le 21 janvier 2024 - La jeune (20 ans) boxeuse polynésienne Hereani Temarono a participé la semaine dernière à la première étape de la Coupe du monde de boxe organisée par la Fédération internationale World Boxing à Sheffield en Angleterre. Un problème d’organisation et une défaite par arrêt de l’arbitre lors de son unique combat ont terni son séjour en Angleterre.



Hereani Temarono ne gardera sans doute pas un bon souvenir de son déplacement dans les îles britanniques et de sa première participation à une compétition de la World Boxing, fédération internationale dont la Fédération polynésienne de boxe (FBPF) est membre. La représentante de la FBPF et du Temarono Boxing Club basé à Arue, entité créée et dirigée par sa mère Hitirere Temarono qui était présente à ses côtés en Angleterre, avait reçu une invitation pour participer, la semaine dernière, à la première étape de la Coupe du monde de boxe à Sheffield dans le nord de l’Angleterre, invitation générée par sa médaille d’or décrochée aux Jeux du Pacifique aux îles Salomon en novembre dernier. Elle avait donc embarqué en direction de l’Europe pleine d’enthousiasme et d’ambition. Mais son parcours dans la catégorie des -75 kg aura été bref et perturbé par une reprogrammation de dernière minute. La résidente de Moorea devait en effet boxer le mercredi à 17 heures et avait programmé son échauffement en conséquence. Mais à 11 h 30, on lui apprenait qu’elle boxait à 13 heures et compte tenu d’un trajet de 40 minutes de bus pour rejoindre le site de la compétition, la Tahitienne est montée sur le ring quasiment sans échauffement pour y rencontrer la Suédoise Love Holgersson. Si elle est parvenue à résister dans le 1er round, l’arbitre a stoppé le combat dans le 2e round, Hereani Temarono étant plusieurs fois touchée au visage.

Rebond attendu à Pueblo (Colorado)



La Polynésienne était tout à fait lucide et aurait pu continuer à boxer, mais l’arbitrage international est plus rigide que celui auquel sont confrontés habituellement les boxeurs du Fenua et la décision prise par le referee allemand apparaissait justifiée. Mais nul doute que Hereani Temarono aurait livré une tout autre prestation si le combat avait eu lieu en fin d’après-midi comme prévu.



Ismaël Tahiata, le président de la FBPF, reste convaincu que Hereani Temarono a un énorme potentiel et il envisage déjà de l’inscrire à la 2e étape de la Coupe du monde qui aura lieu en avril prochain à Pueblo, dans le Colorado, et qui sera organisée conjointement par la Fédération de boxe amateur des USA et World Boxing. Hereani Temarono ne devrait pas partir seule puisqu’Ismaël Tahiata prévoit la participation d’autres boxeurs de sa fédération à ce rendez-vous.



Noha Teumere (80 kg), un autre boxeur tahitien, était également présent à Sheffield, mais il a déclaré forfait lors de son premier combat contre l’Anglais Georges Crotty pour des raisons qui ne nous ont pas été communiquées.



