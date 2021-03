Exercice grandeur nature pour les pompiers de Raiatea

Raiatea, le 2 mars 2021 – Les pompiers de la caserne de Uturoa se sont livrés lundi à un nouvel exercice grandeur nature. Quatre d'entre eux ont évacué une personne sur un brancard dans des conditions très difficiles.



A 10 heures lundi, l'exercice programmé pour quatre pompiers de la commune de Uturoa n'a pas été de tout repos. Dans leur tenue d'homme du feu, équipés de respirateurs autonomes, ils ont dû procéder à une évacuation par brancard d'une personne résidant dans une habitation, en l'occurrence une pension de famille, au sommet d'une côte.

L'exercice a tout de suite mis les pompiers à rude épreuve puisqu'ils sont arrivés auprès de la victime fictive après cinq minutes de montée au pas de charge. Le temps de la placer sur le brancard, désormais lesté du poids d'un homme adulte, il faut entamer la descente le plus rapidement possible. Preuve de l'intense effort fourni, les bonbonnes d'air des respirateurs artificiels sonnent, signifiant la mise sur réserve, alors que les pompiers viennent juste d'arriver au véhicule de secours. D'une autonomie initiale de 13 minutes, elles auront tenu moins de 10, c'est dire la manière dont elles ont été sollicitées.



Ce type de manœuvre a pour but bien sûr, outre le fait de garder une forme physique toujours au top pour pouvoir répondre à tous types d'intervention à tout moment, de maintenir à niveau les gestes de secours professionnels. À chaque tour de garde, les hommes du feu s'entraînent de différentes manières : bicyclette, agrès en salle, athlétisme et bien entendu exercice en situation le plus proche de la réalité. Ceux-ci sont bien évidemment calqués sur les types d'habitations locales, ou encore le terrain et ses difficultés d'accès.