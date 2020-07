Excelsior s'impose de nouveau contre SDJ et file en finale

Tahiti, le 8 juillet 2020 – Excelsior A a remporté mercredi son deuxième match des demi-finales du championnat fédéral de basket-ball contre SDJ A sur le score de 90-81. Le champion en titre défendra donc son titre.



Le score du premier match disputé lundi soir à la Mission (101-65) ne donnait pas cher de la peau de SDJ B, au moment d'aborder mercredi son deuxième match des demi-finales du championnat fédéral de basket-ball, face à une équipe d'Excelsior A, intouchable au cours de la saison régulière. Les coéquipiers de Ariimarau Meuel n'étaient donc plus qu'à une victoire de disputer une nouvelle finale de championnat. Mais avant il fallait de nouveau battre cette équipe mormone, qui n'avait de son côté plus rien à perdre.



Et les protégés de Temarama Varney ont commencé tambours battants la rencontre. Ces derniers vont ainsi infliger un 7-0 au champion en titre dans les premières minutes de la partie. Andy Cummings, venu renforcé cette jeune équipe de SDJ composée en majeur partie de cadets, a été d'une adresse insolente derrière la ligne à trois points. Ajouter à cela des joueurs sortants du banc très percutant, et SDJ était devant à l'issue des dix premières minutes (23-18).



Dans le deuxième quart, Excelsior a resserré les boulons en défense, et à l'expérience les joueurs de la Mission ont refait leur retard, avant de passer devant au tableau d'affichage. Mais les jaune et vert se sont accrochés Toujours autant percutant dans leur pénération dans la raquette, les mormons ont rapidement mis leur adversaire dans la pénalité. Ces derniers ont ensuite profité des lancers-francs pour recoller au score à la mi-temps (41-41).



Excelsior a eu chaud



La deuxième mi-temps a vu le réveil de Ariimarau Meuel. Ce dernier, assez discret au cours des deux premiers quarts, a pris le jeu à son compte et a commencé à enfiler les paniers à mi-distance. Il a permis alors à Excelsior de compter dix points d'avance au moment d'entamer le quatrième quart (66-56). Cependant, l'intéressé a été obligé de quitter ses partenaires à la suite d'un violent contact avec un intérieur mormon sur une contre-attaque.



C'est alors Maui Garbutt qui a pris le scoring à son compte dans l'ultime période. A trois points, à mi-distance et sur des coupes vers le panier, complètement intenable il a donné à Excelsior un matelas de 18 points à cinq minutes de la fin du match (82-64). Mais c'était sans compter sur la détermination des hommes de Temarama Varney. Grâce à une presse tout terrain, Andy Cummings et consort, ont réussi à provoquer plusieurs pertes de balles. Des ballons récupérés qui ont ensuite souvent été convertis en missile à trois points. Et en un peu plus de trois minutes SDJ était revenu à quatre points d'Excelsior (85-81).



Mais cette débauche d'énergie a ensuite couté cher à l'équipe mormone qui a laissé quelque trous en défense dans a dernière minute de la partie. Les joueurs de la Mission ont en profité pour définitivement s'assurer une deuxième victoire sur le score de 90-81. Une victoire synonyme de nouvelle finale pour eux. Ils retrouveront soit leurs rivaux de Aorai, ou Central. L'équipe de Taunoa s'était imposé mardi à l'issue du premier match.