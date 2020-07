Excelsior puissance 4

Tahiti, le 22 juillet 2020 - Excelsior s'est imposé mercredi lors du quatrième match des finales de play-offs face à Aorai sur le score de 96-87. Le club de la Mission remporte son troisième match et empoche au passage son quatrième de titre champion d’affilée.



Après son large succès le 17 juillet, Excelsior, qui menait deux victoires à une face à son rival Aorai, avait l'occasion mercredi soir de clôturer définitivement les débats en finale des play-offs. Et le club de la Mission n'a pas laissé passer sa chance, en signant son troisième succès en quatre matchs.



Pourtant les hommes de Teva Rauzy étaient à la traine à l'issue du premier quart-temps. Trop tendre défensivement dans la raquette, Excelsior a souffert face aux coups de butoir des intérieurs de Aorai, emmenés notamment par Michel Audouin. Mais les rouge et blanc pouvaient compter comme d'habitude sur Ariimarau Meuel, qui va se démultiplier en attaque, et permettre ainsi à son équipe de rester à porter de tir de leurs rivaux de Taunoa (26-17).



Dans le deuxième quart, Excelsior resserre le boulons en défense, et en attaque tous les joueurs participent à la marque. Aorai de son côté ne trouve plus de solutions dans la raquette et abuse du tir à trois points avec plus ou moins de réussite. A la mi-temps les deux équipes sont dos à dos (44-44).



Excelsior fait le trou



Après la pause Excelsior revient avec de biens meilleures intentions. Bien plus intense que leurs adversaires, les joueurs de la Mission vont passer un 9-0 et creuser ainsi un vrai premier écart en leur faveur. En attaque Rahiti Teriierooiterai est intenable et enchaine les paniers. "On a fait l'écart grâce à un travail collectif. Ariimarau avait mis beaucoup de points en première mi-temps et il fallait quelqu'un prenne le relais après la pause", a indiqué l'intérieur à l'issue de la rencontre. Aorai pour sa part est K.O debout. Mais les hommes du joueur-coach Larry Teriitemataua continue à s'accrocher, et ne concède "que" dix points de retard au moment d'aborder les dix dernières minutes (75-65).



Mais à l'image du troisième quart-temps, Excelsior passe une série de paniers et compte jusqu'à 16 points d'avance sur Aorai. Mais au mental et à l'envie les bleu et noir reviennent dans la partie. Excelsior est rapidement mis dans la pénalité. Les coéquipiers de Heimoana Teamotuaitau profitent alors des lancers-francs gratuits, et retrouvent aussi de l'adresse longue distance pour revenir à cinq points à deux minutes de la fin (88-83). Mais à l'expérience Excelsior gère parfaitement sa fin de match, et s'impose donc sur le score de 96-87. Le club de la Mission s'adjuge au passage son quatrième titre de champion consécutif. "Aorai a bien bossé par rapport aux finales de l'année dernière. Aorai méritait mieux mais nous de notre côté on a aussi beaucoup travaillé ces dernières années pour arriver à ce niveau", concède Rahiti Teriierooiterai.



Excelsior et Aorai, les deux ogres du basket tahitien se partagent ainsi les deux titres cette saison. Rappelons que les protégées de Honoura Bonnet ont remporté les finales de play-offs la semaine passée face aux joueuses de la Mission.