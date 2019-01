Exaspéré par les disputes de ses voisins, un homme tire en l’air avec un calibre 12

Présenté en comparution immédiate ce jeudi, ce chef de service dans le domaine du BTP, explique au tribunal qu’il a tenté de s’expliquer calmement avec son voisin mais que cela n’a « pas marché » . Le soir des faits, il avait beaucoup bu et ne « savait plus » ce qu’il faisait. A la barre, l’homme émet de nouveaux regrets. Egalement présent au tribunal, le plaignant demande 100 000 francs à titre de dommages et intérêts tout en reconnaissant qu’il comprend que son voisin ait pu être énervé par le bruit fréquent des disputes.



Avant de requérir six mois de prison avec sursis mise à l’épreuve pendant deux ans, le procureur de la République tient à rappeler que « dès que l’on détient une arme, on met les autres en danger. D’autant plus lorsque l’on a massivement consommé de l’alcool ».

Face à ce « geste incompréhensible » , l’avocat du prévenu affirme que son client a « perdu la raison » face à une « accumulation de choses prises comme une agression ».



Après en avoir délibéré, les magistrats condamnent le prévenu à six mois de prison avec sursis, confiscation des scellés et interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.