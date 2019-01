Evasan au large des Tuamotu

PAPEETE, le 13 janvier 2019 - Le JRCC Tahiti a été informé ce vendredi que le capitaine du navire de pêche Mooera Ravai’vai 6 souffrait de douleurs pulmonaires importantes alors que le bateau se situait au large deTakaroa, à environ 185 kilomètres de la côte.





Le JRCC a immédiatement organisé une conférence médicale avec le Centre de Consultation Médicale Maritime de Toulouse, qui, en concertation avec le SAMU PF, a décidé de procéder à l’évacuation du malade le plus rapidement possible vers le centre hospitalier du Taaone.



Engagé, l’hélicoptère Dauphin de la flottille 35F, a rejoint le navire de pêche « Mooera Ravai’vai 6 ». L’opération de treuillage a été réalisée en pleine nuit pour récupérer le capitaine du navire souffrant.



Puis, l’hélicoptère Dauphin a fait route vers l’hôpital du Taaone en passant par Fakarava pour effectuer un ravitaillement. Le patient a ensuite été pris en charge par les services d’urgence de l’hôpital.



Cette mission de sauvetage de plus de sept heures démontre une nouvelle fois l’efficacité de la chaîne des secours mise en place pour assurer une aide médicale en mer.