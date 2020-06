Evans Haumani s'impose seul à Moorea

Tahiti, le 29 juin 2020 - Evans Haumani s'est largement imposé en tête du second tour des élections municipales à Moorea. Alors que les quatre listes s'étaient réduites à trois dans le jeu des fusions pour tenter de le déloger, les divisions du Tapura auront tout de même offert la victoire au maire sortant.



En politique il ne faut pas s'avouer vaincu tant que le dernier vote n'est pas compté, comme le prouve la victoire d'Evans Haumani au deuxième tour des élections municipales ce dimanche. Le maire sortant s'offre ainsi la possibilité d'un second mandat avec 37% des suffrages exprimés, devant John Toromona, le président de la fédération Tapura de l'Île Sœur et son principal opposant, qui plafonne à 35%. La candidate Amuitahira'a, Christiane Kelley, empoche les derniers 28% avec sa liste d'ouverture Tahoera'a-Tavini-Tapura.



Pourtant, Evans Haumani semblait perdu après le premier tour. Arrivé deuxième avec 21,7% des votes, sans le soutien d'un gros parti politique –il avait quitté le Tahoera'a pour toquer à la porte du Tapura, mais sans succès–, avec des opposants soutenus par le gouvernement en place et un jeu d'alliances pour le deuxième tour dont il s'est totalement exclu… Qui aurait parié sur la victoire du maire sortant de Moorea-Maiao ?



Malgré tout, le tāvana a réussi à totalement renverser la vapeur dans ce long entre-deux-tours de confinement. Il n'avait remporté que deux des six communes associées au premier tour, cette fois il en remporte cinq. Il ne lui manque que la plus grosse, Paopao, qui a été remportée par John Toromona. Mais il a réussi à la compenser avec Papetoai, où il a empoché plus de la moitié des votes. Plus qu'assez pour le propulser vers la victoire générale.



Le Tapura se prend les pieds dans le tapis



L'élection à Moorea a surtout été marquée par les combats d'égos entre les différents candidats se réclamant du Tapura. Sur les dix listes en lice au premier tour, quatre se réclamaient du Tapura, avec en particulier les listes de John Toromona, Evans Haumani, Guy Gallimard avec sa liste de dissidents la fédération Tapura de Moorea, et Moïse Ruta avec sa liste Tapura amui no Moorea Maiao.



Dans le jeu des fusions de l'entre-deux tours, John Toromona avait réussi à ramener Moïse Ruta dans le giron de sa liste en lui offrant le poste de maire délégué de Haapiti et quelques places pour ses colistiers. "Il n'est pas gourmand, et comme il est aussi Tapura, c'est plus facile", confiait une source de la liste de John Toromona à propos de Moïse Ruta. Le favori du gouvernement avait aussi obtenu le soutien officiel d'Édouard Fritch. Par contre il a refusé de se réconcilier avec Guy Gallimard. Ce dernier assurait même que "Christiane (Kelley) a été la seule qui nous a contacté et avec qui on a eu des discussions franches et sincères. (…) Et John ne m'a pas du tout appelé".



Au final, Guy Gallimard s'est donc allié avec Christiane Kelley et le Tavini Huiraatira au sein d'une grande liste arc-en-ciel. Comme nous l'expliquions dans notre édition du 2 juin, "les discussions entre la liste de Guy Gallimard et le Amuitahiraa de Christiane Kelley ont rapidement évolué vers un accord. Les deux camps avaient même décidé de nommer leur liste commune : "Amuitahiraa e ti'a ai, Ensemble pour servir". Mais à l'issue du week-end, Guy Gallimard et Christiane Kelley ont également reçu le soutien de Maire Bopp-Dupont en présence pour l'occasion du président du parti indépendantiste, Oscar Temaru. La liste finale a donc pris le nom : "Amuitahiraa Tavini e ti'a ai - Ensemble pour servir"."



Seul Evans Haumani avait reconduit sa liste en l'état. Et sa stratégie a été la bonne, puisqu'il a remporté 25 sièges sur les 33 du conseil municipal et cinq postes de maires délégués pour ses colistiers.