Évacuation d’une quarantaine de personnes à Nahoata

Les Services de l’équipement et de la commune de Pirae ont mobilisé leurs agents pour une opération d’évacuation d’une quarantaine de personnes, à Tenaho dans la vallée de la Nahoata. Les fortes précipitations ont engendré la chute d’un pistachier, ce qui a déstabilisé un rocher d’au moins trois tonnes. Quatre habitations sont menacées par l’effondrement du bloc.



Le ministre des Grands travaux René Temeharo et un technicien du laboratoire des travaux publics se sont rendus sur place afin de trouver une solution adaptée pour le retrait du rocher en toute sécurité.