Européennes: Mayotte offre au RN son meilleur score outre-mer

Mamoudzou, France | AFP | dimanche 26/05/2019 - Les électeurs mahorais ont largement voté pour le Rassemblement national (45,56%) aux élections européennes, lui accordant son meilleur score outre-mer, dans un territoire marqué par une forte pression migratoire venue des Comores.



Le territoire affiche cependant un taux d'abstention très important, à 71,36%, plus qu'en 2014 (66,63%).

Avec 45,56% des suffrages exprimés, la liste de Jordan Bardella arrive en tête, alors qu'en 2014, lors des dernières européennes, le Front national n'avait remporté que 5,40% des voix du 101e département français. Marine le Pen, qui avait déjà séduit les Mahorais à 42,85% au second tour de la présidentielle, était venue en mars dernier défendre le programme européen de son parti sur le territoire.

En deuxième position, la liste Les Républicains menée par François-Xavier Bellamy cumule 16,76% des votes (très loin des scores de la liste UMP en 2014, à près de 35%), suivie au coude-à-coude par celle de Manon Aubry de La France insoumise à 9,17% et celle de Nathalie Loiseau (LREM) à 8,87%, qui réalise son pire score outre-mer.