Européennes : Le Tavini se félicite de l'"effet I Love Maohi Nui"

PAPEETE, 26 mai 2019 - Le parti souverainiste s'attribue la paternité d'une part importante des bulletins comptabilisés comme nuls à l'issue du scrutin des Européennes en Polynésie.



Etes-vous satisfaits ou un peu déçu du total de 5408 bulletins comptabilisés comme nuls en Polynésie ?

On est plutôt satisfaits. Je crois qu’en 2014, il a avait à peine 1200 bulletins nuls. On observe tout de même une augmentation significative entre les deux scrutins, en même temps que la participation. Cela veut dire, indiscutablement, qu’il y a eu un effet I Love Maohi Nui. Evidemment il n’a pas été au niveau maximum que l’on aurait pu espérer. Mais je pense que c’est une performance notable sur une élection qui, historiquement, a toujours été la moins courue en Polynésie. Surtout quand il fait beau.



En 2014, la liste affiliée au Parti Socialiste sur laquelle était candidat Tetuahau, le fils d’Oscar Temaru, avait fait 11140 voix.

Oui, ça illustre un fait simple. Il est toujours beaucoup plus facile de mobiliser quand on a un candidat que quand on n’en a pas.

Le résultat que l’on peut attribuer au vote I Love Maohi Nui est intéressant, à ce titre. Il prouve qu’il y a eu une prise de conscience. Je pense d’ailleurs que cet appel n’est pas étranger à l’augmentation du taux de participation que l’on observe.



Après cet appel au vote I Love Maohi Nui, c’est quoi le temps d’après pour le Tavini Huiraatira ?

Politiquement, le temps d’après c’est les municipales. Il est un peu tôt pour faire une interprétation de ces résultats à l’aune de cette échéance. Maintenant cela nous permet de confirmer quelques points que nous avions mis en avant. A savoir d’abord qu’il n’y aura pas de Polynésien élu eurodéputé cette année. La liste Tapura aura beau avoir fait un très bon score, cela ne sera pas élu, loin de là.



Et concernant la volonté souverainiste que pouvait illustrer ce vote, la part que vous lui attribuez dans les bulletins nuls vous permet-elle de rebondir ?

Bien sûr. Nous allons certainement faire un travail de pédagogie maintenant. Le thème de l’Europe est derrière nous aujourd’hui. On va maintenant utiliser cette prise de conscience pour engager la dynamique pour les municipales.