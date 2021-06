Euro: pour les Bleus, cinq adversaires possibles en huitièmes de finale

Budapest, Hongrie | AFP | mardi 22/06/2021 - Qualifiés depuis lundi soir, les Bleus voient leur parcours se préciser, mais ils ne connaîtront leur adversaire en huitièmes de finale de l'Euro qu'après avoir affronté le Portugal mercredi (21h00). Voici les différents scénarios, avec cinq adversaires potentiels.



- Si les Bleus terminent premiers du groupe F -

Conditions: les Bleus, actuels premiers du groupe F (avec quatre points en deux matches), le resteront en cas de victoire contre le Portugal, ou de match nul si l'Allemagne ne bat pas la Hongrie dans le même temps.



Lieu et date du huitième de finale: Lundi 28 juin (21h00) à Bucarest en Roumanie.



Adversaires possible: Ukraine ou Suisse.



- Si les Bleus terminent deuxièmes du groupe F -

Conditions: les Bleus seront deuxièmes du groupe F s'ils font match nul contre le Portugal et que l'Allemagne bat la Hongrie, ou s'ils perdent contre le Portugal et que la Hongrie fait match nul en Allemagne ou s'impose mais en conservant une différence de buts inférieure aux Français.



Lieu et date du huitième de finale: Mardi 29 juin (18h00) à Londres en Angleterre.



Adversaire: Angleterre.



- Si les Bleus terminent troisièmes du groupe F -

Conditions: les Bleus seront troisièmes du groupe F s'ils perdent contre le Portugal et que l'Allemagne bat la Hongrie, ou s'ils perdent contre le Portugal et que la Hongrie bat l'Allemagne avec en outre une différence de buts supérieure aux Français.



Lieu, date et adversaire en huitième de finale (deux possibilités):



- Première possibilité: dimanche 27 juin (18h00) à Budapest contre les Pays-Bas.



- Seconde possibilité: dimanche 27 juin (21h00) à Séville en Espagne contre la Belgique.