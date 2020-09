Eugène Sommers prend la tête du Cesec à l'issue d'un score très serré

Tahiti, le 18 septembre 2020 - A l'issue d'un match plutôt serré ce matin, Eugène Sommers a remporté la présidence du Cesec face à Diana Yieng Kow et Patrick Galenon. Elu au troisième tour à la majorité relative avec 20 voix, il devient le 29e président du Cesec, succédant ainsi à Kelly Asin-Moux.



Pas de retrait de candidatures, ni de majorité absolue au deux premiers tours. Il a donc fallu, un troisième tour pour qu'un score se démarque. Celui d'Eugène Sommers. Elu à l'issue d'un match très serré, le nouveau président du Cesec, a finalement bénéficié d'un report de voix sur le dernier tour. Le trésorier de la CSIP l'a emporté avec une majorité relative à 20 voix, contre 8 pour Diana Yeng Kow, présidente du Stip-AEP, 14 pour Patrick Galenon, secrétaire général de la CSTP-FO et deux bulletins blancs. Déçu, mais bon joueur, ce dernier, déjà président du CESC entre 2005 et 2007, partait pourtant favori avec la bénédiction lundi du collège des salariés. "J'ai un peu de rancœur bien sûr, mais c'est comme ça, c'est le jeu de la démocratie" commente Patrick Galenon. "C'est une lutte d'influence."



A ce jeu-là, la CSIP a vraisemblablement une petite longueur d'avance. Fermement soutenu par Cyril Le Gayic, le représentant de la CSIP (Confédération des syndicats indépendants de Polynésie française), Eugène Sommers ne s'en cache pas : "Cyril Le Gayic et moi on a travaillé pour ça, c'est lui qui m'a poussé à me présenter. Il m'a simplement dit que j'allais gagner. Ça me rend très heureux, et je remercie l'ensemble des conseillers." Voyant le score de son poulain stagner à 16 voix sur les deux premiers tours, le syndicaliste de la CSIP a même réclamée une suspension de séance pour s'enquérir d'un éventuel abandon de ses adversaires.



"Il nous faut redonner confiance dans l'avenir"



Pas question cependant pour Patrick Galenon et Diana Yeng Kow de se retirer de la course. "On a simplement répondu qu'on voulait aller jusqu'au bout. D'ailleurs la suspension n'a duré que quelques minutes." Consciente d'avoir moins d'expérience sur le terrain que ses adversaires, la présidente du Stip-AEP accepte sa défaite, mais attribue le report de voix au "lobbying" intense de certains. "Moi je n'ai pas eu le temps d'en faire. Je suis juste étonnée de la tournure de cette élection." Dans son discours de candidature, elle avait d'ailleurs appelé à "ne pas faire de la quatrième institution du Pays, un lieu de combat partisan" mais un espace de "pluralité des débats".



Interrogé sur le rôle notable de Cyril Le Gayic dans cette victoire, le successeur de Kelly Asin-Moux s'est défendu d'être manipulé par celui qu'il considère comme un "ami". Eugène Sommers s'est en revanche empressé d'évoquer les dossiers urgents. "J'ai transmis une auto-saisine il y a quatre mois sur la pauvreté en Polynésie, il doit être maintenant passer dans les commissions". Dans son discours, le nouveau président du Cesec a notamment évoqué les nombreux "défis" qui attendent la Polynésie et la "nécessité de protéger notre modèle social". "Il faudra innover, faire preuve d'imagination. Le Cesec réuni le cœur battant de notre société, il nous faut redonner confiance dans l'avenir."



Au cœur des préoccupations du Cesec, la "déferlante de la Covid" sera une "tâche lourde (…) qui exige ténacité alors que les caisses se vident" rebondi Patrick Galenon. "C'est ensemble que nous construirons un avenir meilleur. L'enjeu aujourd'hui ce n'est pas l'élection du président, l'enjeu l'avenir de notre fenua."