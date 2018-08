Etudiant à Paris : un forum pour vous le 22 septembre

PARIS, le 27 août 2018. Le ministère des Outre-mer et la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer organisent le Forum des étudiants des Outre-mer, le samedi 22 septembre, dans les jardins du ministère des Outre-mer. L'objectif est de permettre aux étudiants ultramarins, qui viennent d'arriver dans l'Hexagone, de trouver toutes les réponses à leurs questions.



Le Forum des étudiants des Outre-mer est organisé le samedi 22 septembre de 14 à 19 heures, au ministère des Outre-mers. Toute l'après-midi, plus de cinquante entreprises, associations et organisations institutionnelles seront présentes dans les jardins du ministère pour accompagner et conseiller les jeunes visiteurs pour préparer leur année universitaire.



Au cours de ce rassemblement, ils recevront des conseils personnalisés de professionnels et d'experts, découvriront les stratégies pour trouver un emploi, une formation, un contrat en alternance, un logement... Ils pourront aussi obtenir des réponses concrètes grâce à des ateliers pratiques et recevront des conseils pour organiser leur vie quotidienne.