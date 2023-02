Etienne Tehaamoana avec le A Here ia Porinetia aux territoriales

Tahiti le 6 février 2023 - L'ancien tavana de Hiva Oa et suppléant de Tauhiti Nena lors des dernières élections législatives, Etienne Tehaamoana, figurera bien sur la liste du A Here ia Porinetia aux territoriales.



Absent de la conférence de presse de Tauhiti Nena la semaine dernière pour présenter la plateforme Hau Mā'ohi, l'ancien maire de Hiva Oa, Etienne Tehaamoana, sera bien candidat sur la liste du A Here ia Porinetia de Nicole Sanquer aux prochaines élections territoriales. Cité dans notre article en tant que suppléant de Tauhiti Nena aux dernières législatives et potentiel soutien du Hau Mā'ohi, le représentant inscrit sur les bancs du groupe A Here ia Porinetia à l'assemblée a précisé lundi à Tahiti Infos qu'il ne figurerait pas sur la liste de Tauhiti Nena, mais bien sur celle du parti vert et blanc.



S'il assure être resté "ami" avec son ancien colistier, Tauhiti Nena, l'élu marquisien estime avoir trouvé une force politique plus proche de ses convictions depuis qu'il a rejoint notamment le groupe A Here sur les bancs de l'assemblée ces derniers mois. "J'ai toujours dit que je ne suis pas indépendantiste (…). On veut se rapprocher de la France pour que les Marquises soient gérées autrement (…). Et arrêter d'attendre que Tahiti décide pour qu'on fasse quelque chose", expliquait déjà Etienne Tehaamoana dans nos colonnes lors des dernières législatives. Il affirme aujourd’hui ne pas avoir changé d’avis. Selon nos informations, Etienne Tehaamoana prétend d'ailleurs à la position de tête de la section des Marquises sur la liste A Here ia Porinetia.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Lundi 6 Février 2023