Ete no te Ora Moorea donne un coup de pouce aux jeunes

Créée en 2001, l’association organisait à ses débuts des formations pour les parents afin de « rendre les pères ainsi que les mères plus responsables ».



Mais face au nombre grandissant de jeunes et de familles vivant dans la précarité, l’association a progressivement mis en place plusieurs actions, notamment des formations professionnelles, pour répondre à leurs besoins et les aider à s’en sortir.



C’est ainsi que des formations professionnelles dans le domaine de la couture, de l’artisanat ou encore de l’agriculture ont été mises en place ces dernières années en partenariat avec la municipalité de l’ile sœur et du contrat de ville.

Pour cette année 2019, de nouvelles formations, en plus de celles existantes actuellement, sont en préparation. Il y aura ainsi des cours d’anglais, qui permettront aux jeunes de travailler dans le tourisme, ou encore une formation en permaculture, qui sera assurée par des jeunes issus de l’association et formés par la Direction de l’agriculture.

Pour la mise en pratique des connaissances en permaculture, une culture vivrière, avec des légumes, sera aménagée dans la cour du siège de l’association Metua Ete no te Ora Moorea.