Etchebest sort ses fourchettes aux Marquises

Télévision - Philippe Etchebest, le célèbre cuisinier de M6, débute une nouvelle émission par la Terre des hommes. Lancement le 9 novembre prochain.





Le chef à la moustache, batteur, mais pas que des blancs en neige, Philippe Etchebest, proposera prochainement sa nouvelle émission : Un chef au bout du monde. Le concept est simple, dans la veine de nombreuses émissions européennes qui font des focus sur les habitudes culinaires, vestimentaires ou autres des pays lointains des leurs, il s’agit de faire découvrir la culture de la fourchette d’autres contrées.



Pour sa première, Philippe Etchebest débute par les Marquises. Une émission tournée en avril dernier qui lui avait fait découvrir les raies manta, la randonnée et bien entendu la cuisine, avec une équipe de trois techniciens autour de lui. Le cuisinier n’avait pas enfilé son tablier blanc pour l’occasion, mais a goûté, beaucoup, se rappelle-t-on sur l’île.



Le pitch officiel est simple : “Après 30 ans à parcourir les cuisines de France, le chef Philippe Etchebest part découvrir d’autres saveurs, d’autres façons de se nourrir à travers le monde. Mais au-delà de la cuisine, au gré de ses rencontres et des plats qu’il prépare, ce sont à chaque voyage de nouvelles cultures qui s’ouvrent à lui. Pour sa première aventure, le chef Philippe Etchebest explore l’un des archipels les plus isolés au monde : les îles Marquises ou ‘Te Henua Enana’, ‘la Terre des hommes’. Douze îles perdues dans le sud du Pacifique, entre océans et sommets volcaniques, refuges de seulement 9 000 habitants, offrant un paysage puissant et spectaculaire qui abrite une culture millénaire. Dans cet isolement forcé, les Marquisiens ont inventé une cuisine tropicale et généreuse, marquée par la terre, l’eau et le feu. C’est elle qui va servir de guide au chef.”



Le premier épisode proposera à Philippe Etchebest de découvrir la nature, la forêt et l’océan à la recherche d’ingrédients locaux pour se nourrir. “Un défi exceptionnel” qui “révèle une approche de la cuisine totalement nouvelle, basée sur la cueillette et la pêche, dans un environnement aussi somptueux que sauvage”, explique la production, Bonne Pioche, fournisseur de nombreux documentaires animaliers. On apprend que le cuisinier est allé sur Motane chasser la chèvre, mais est aussi allé à la pêche.



“Cela me permet de montrer une autre facette de ma personnalité”, expliquait Philippe Etchebest au micro de nouvellesgastronomiques.com lors de la conférence de presse de présentation de l’émission la semaine dernière. Revenu tatoué de son expérience marquisienne, le cuisinier poursuivait : “Je voulais faire découvrir d’autres choses aux gens. J’ai ramené un peu des Marquises avec moi en France. Mon tatouage représente beaucoup de moi. J’ai dit au tatoueur les mots qui me définissent comme ‘force’, ‘travail’, ‘courage’, ‘honnêteté’, ‘famille’, et il a mis tout ça autour de mon poignet.”