Etats-Unis: évacuation autour d'une usine chimique Lubrizol en feu

Chicago, Etats-Unis | AFP | mardi 15/06/2021 - Les autorités ont ordonné lundi l'évacuation des habitants d'un quartier de Rockton, dans le centre des Etats-Unis, après un incendie qui s'est déclenché dans une usine chimique du groupe Lubrizol, émettant un panache de fumée noire s'élevant à plus d'une centaine de mètres de hauteur.



L'usine appartient au groupe Chemtool, une filiale de la société américaine Lubrizol, inculpée en France après un énorme incendie en Normandie, en septembre 2019, dans lequel ont brûlé près de 10.000 tonnes de produits chimiques.



Aucune victime n'est à déplorer dans l'incendie qui s'est déclenché vers 07h00 du matin en périphérie de Rockton, à environ 130 km de Chicago, selon l'entreprise.



"Tous nos employés sont sains et saufs", a-t-elle ajouté.



La police a ordonné l'évacuation des habitants et des commerçants situés dans un rayon d'un mile (1,6 km).



Quelque 150 pompiers ont été déployés, selon le chef des services de lutte anti-incendie de la ville, Kirk Wilson.



"Je ne suis pas en mesure de vous dire maintenant combien de temps il faudra pour maîtriser l'incendie", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse, soulignant que son origine n'avait pas encore été déterminée.



"C'est une journée catastrophique pour notre communauté. Nos pensées vont vers les employés qui se retrouvent sans travail", a-t-il ajouté.



Lubrizol n'a pas précisé l'étendue des dégâts sur le site, ni si ses employés avaient été placés en chômage technique. Mais l'entreprise a indiqué qu'elle travaillait avec des agences fédérales et des experts pour surveiller toute éventuelle pollution de l'air et des eaux - un cours d'eau, la Rock River, traversant le site.



La police a recommandé le port d'un masque de protection à toute personne se trouvant dans un rayon de 5 km.



Lubrizol appartient au milliardaire américain Warren Buffet, l'un des hommes les plus riches du monde.



L'incendie survenu à Rouen, dans le nord-ouest de la France en 2019, dans une agglomération de 500.000 habitants, n'avait fait aucune victime mais avait provoqué un immense nuage de fumée noire de 22 km de long avec des retombées de suie dans un large rayon.



Pendant trois semaines, 215 communes s'étaient vues ensuite interdire la commercialisation des produits agricoles. La question des conséquences sanitaires à long terme reste en suspens.