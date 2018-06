Etat d'urgence après des émeutes en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Sydney, Australie | AFP | lundi 17/06/2018 - La Papouasie Nouvelle-Guinée a déclaré l'état d'urgence dans la province de Southern Highlands après des émeutes qui ont vu des personnes armées incendier un avion de ligne et la résidence du gouverneur local.



D'après la police, les émeutiers étaient furieux après une décision judiciaire rejetant une pétition pour contester la victoire du gouverneur de la province William Powi à l'élection de 2017, avec pour toile de fond des inquiétudes sur la corruption.

Dans les incidents survenus en fin de semaine dernière, ils ont incendié le domicile de M. Powi et le tribunal de Mendi, capitale de cette province à la géographie accidentée située au centre de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Un avion de la compagnie nationale Air Niugini a été détruit à l'aéroport.

Aucune victime n'a été signalée. D'après la compagnie, l'équipage du Dash 8 est en sécurité à Port Moresby, la capitale de la Papouasie.

Le Premier ministre Peter O'Neill a décrété vendredi l'état d'urgence pour neuf mois dans la province, suspendant aussi les pouvoirs du gouvernement local.

"La province est revenue à la normale et nous voulons aujourd'hui présenter nos excuses à la Papouasie Nouvelle-Guinée pour les récents événements qui sont principalement dus à la frustration", a-t-il dit dans l'édition de lundi du journal Post Courier.

"Personne n'est au-dessus de la loi et tous ceux qui sont impliqués s'exposent aux peines les plus sévères pour tous les crimes qu'ils auraient pu commettre", a-t-il ajouté.

Selon un journaliste de Radio New Zealand présent à Mendi, la police s'est retrouvée débordée par une foule plus nombreuse qu'elle et armée jusqu'aux dents.

"Les émeutiers voulaient faire quelque chose(...) Les gens étaient très en colère contre le gouverneur (...) Ils ont donc fait quelque chose pour attirer l'attention du gouvernement", a-t-il dit à la radio.

"Dans l'histoire de la Papouasie, personne n'avait réduit en cendres auparavant un avion d'Air Niugini. C'est notre fierté, et que le peuple de Mendi puisse le faire, c'est triste. La nation toute entière est triste".