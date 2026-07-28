

Etat d'urgence à Hawaï, menacé par une tempête tropicale

États-Unis, le 12 août 2026. L'archipel américain d'Hawaï a déclaré l'état d'urgence jeudi, pour se préparer à la tempête tropicale Lala, qui risque d'engendrer ce week-end des vents très violents, des inondations et des glissements de terrain.





Née dans le Pacifique, la tempête gagne actuellement en force et pourrait "devenir un cyclone alors qu'elle approche de la Grande Ile d'Hawaï", selon les services météorologiques américains (NWS).



Le vent devrait souffler à 85km/h, avec des rafales plus violentes encore et la tempête pourrait déverser jusqu'à 60 cm de pluie par endroits sur l'île.



Face à cette menace, le gouverneur Josh Green a proclamé l'état d'urgence, une mesure administrative pour faciliter la préparation des secours et des mesures à déclencher en cas de destructions.



"La tempête tropicale Lala représente une menace grave pour notre État, en particulier pour l'île d'Hawaï — et nous agissons dès maintenant pour garantir que les ressources soient disponibles là où elles sont nécessaires", a déclaré l'élu démocrate dans un communiqué.



"J'exhorte chacun à sécuriser son domicile, rassembler les fournitures essentielles, revoir le plan d'urgence familial et suivre les mises à jour provenant de sources officielles fiables", a-t-il ajouté.



Avec 210.000 habitants, l'île d'Hawaï est la deuxième plus peuplée de l'archipel, loin derrière celle d'Oahu, qui abrite plus d'un million de personnes.



La trajectoire de la tempête n'est pas encore fixée, mais elle devrait rester au large des côtes.



La dernière tempête tropicale qui a frappé l'archipel de plein fouet remonte à 2018.



Nommée Olivia, elle avait touché Maui et provoqué des crues qui avaient emporté maisons et véhicules dans certains endroits de l'île, selon un rapport de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).



Particulièrement fort cette année, le phénomène El Niño réchauffe le Pacifique équatorial et augmente la probabilité de cyclones. Les météorologues s'attendent à une saison des ouragans bien plus active que la moyenne dans la région.



Les scientifiques avertissent régulièrement que le changement climatique, causé par la dépendance de l'humanité aux énergies fossiles, augmente la fréquence et l'intensité des événements extrêmes.



Rédigé par AFP le Jeudi 13 Août 2026 à 17:04 | Lu 638 fois





