Et la Joconde devint si tahitienne

Il est possible de visionner l’exposition sur Youtube. En effet, il sera possible de visiter des ateliers d’artistes et de les découvrir personnellement. Cette rencontre permettra de contextualiser et expliquer les différentes œuvres. Il est également possible de suivre l’exposition sur les réseaux sociaux, notamment via l’événement Facebook “Mona Lisa TAPA tout dit (lancement virtuel)” où il sera possible d’échanger par commentaires et publications interposées. Enfin, il est aussi possible de feuilleter le catalogue des œuvres de l’exposition “Mona Lisa TAPA tout dit” sur Calaméo : https://fr.calameo.com/read/004630623fde7e1ec7927