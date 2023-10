Espagne : l'incendie qui a ravagé l'île de Tenerife en août a repris

Madrid, Espagne | AFP | jeudi 05/10/2023 - L'incendie de forêt qui avait dévasté une partie de l'île espagnole de Tenerife, aux Canaries, en août a connu de fortes réactivations ces derniers jours, passant au niveau 2 sur une échelle de dangerosité de 3 dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé les autorités locales.



Cette zone du nord-est de Tenerife, dans le très touristique archipel des Canaries, avait vu près de 15.000 hectares ravagés cet été, soit environ 7% de la superficie de l'île réduite en cendres.



L'incendie, qui avait démarré le 15 août, avait été déclaré "stabilisé" le 24 août, puis "sous contrôle" le 11 septembre, mais n'avait jamais été donné pour "éteint".



"Il s'agit du même incendie. Rappelons-nous qu'il avait été déclaré contrôlé, mais pas éteint, il est sorti du périmètre, mais il s'agit bien du même feu", a expliqué jeudi matin Ivan Martín, directeur des secours pour l'île de Tenerife sur la télévision publique des Canaries.



"La nuit a été assez intense, notamment à partir de 23H30, lorsque nous sommes passés au niveau 2, qui permet d'activer l'UME", l'Unité militaire d'urgence, a-t-il poursuivi.



La hausse des températures, qui dépasse actuellement les 30 degrés, ainsi que la levée du vent ont contribué à réactiver les foyers de ce feu de forêt, selon les secours.



Les autorités ont annoncé sur "X" (anciennement Twitter) avoir obtenu le renfort de 60 militaires et de 26 véhicules de l'armée pour participer "aux travaux d'extinction du feu". Au total, 120 personnes combattent actuellement l'incendie sur la zone.



Quelque 3.200 personnes évacuées mercredi par précaution, selon des chiffres actualisés, n'ont pas encore pu retrouver leur domicile.



Il s'agit de 3.000 personnes qui ont quitté la ville de Santa Ursula, ainsi que de 200 personnes habitant la ville de La Orotava, a encore précisé M. Martín.



L'île de Tenerife, la plus grande des Canaries, a connu des incendies plus importants en termes de surface brûlée, notamment en 2007, mais les conditions météorologiques et la topographie de celui-ci, dans une zone vallonnée, avaient fait dire aux autorités que l'archipel faisait face à son incendie "le plus compliqué" depuis 40 ans.



L'incendie s'était déclaré après qu'une vague de chaleur se fut abattue sur l'archipel, asséchant de nombreux endroits.



La hausse continue des températures provoquée par le changement climatique entraîne des canicules plus fréquentes, plus intenses et plus longues, accroissant le risque d'incendies, avertissent les experts.



En 2022, 300.000 hectares ont été détruits par plus de 500 incendies en Espagne, un record en Europe, selon le Système européen d'Information sur les Feux de Forêt (Effis).