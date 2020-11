Escroquerie à Bora Bora: le couple de touristes fixé lundi prochain

TAHITI, le 5 novembre - Entre le 24 août et le 8 septembre, un couple de touriste passe un séjour de rêve dans un hôtel de luxe de Bora Bora. Sauf que ce séjour et leur voyage depuis la métropole, a été réglée avec une carte bleue appartenant à une autre personne. L'information avait été révélée alors le 11 septembre dernier par nos confrères de la Dépêche de Tahiti. L'homme, connu déjà pour ce type d'infractions, s'était procuré le moyen de paiement sur le dark net. Le préjudice total, billet d'avion et séjour à l'hôtel, s'élèverait à près de 3 millions de Fcpf, dont près de 1,5 millions de Fcpf pour le séjour de dix jours à Bora Bora.



L'affaire devait être jugée jeudi en comparution immédiate. Si la femme, placée sous contrôle judiciaire depuis le 11 septembre, était bien présente, son compagnon, placé lui en détention provisoire, est hospitalisé depuis quelques jours à l'hôpital du Taaone, et n'a pas pu être présent pour l'audience. Le tribunal après en avoir délibéré a décidé de renvoyer l'affaire à lundi prochain.