Escrime : une rencontre pleine de tranchant au lycée hôtelier

PUNAAUIA, 12 décembre 2017 - Des escrimeurs se sont retrouvés pour une rencontre amicale organisée par le Tiki Club, samedi dernier. Stéphane Margaria l’emporte à l’épée.



Heureux de rencontrer du monde et de partager ! L'épéiste Stéphane Margaria se réjouissait samedi dernier, en s’imposant lors d’une compétition amicale organisée par le Tiki club, au lycée hôtelier de Punaauia : " J’ai longtemps fait des arts martiaux, et je retrouve ici la même combativité, avec un petit quelque chose en plus ".



De nombreux tireurs, parents d’élèves et jeunes espoirs, étaient présents pour " passer une journée récréative tout en pratiquant ou découvrant l’escrime sans trop de contraintes techniques " explique Jean Cunéo, médaille d'argent vétérans au fleuret et à l’épée aux jeux d'Asie 2017, à l’origine de la rencontre. Même sous les Tropiques, la discipline attire de plus en plus d'adeptes, avides de partager les sensations de ce sport de combat et d'adresse. " C’est une opération qui va stimuler les plus jeunes, les 12-15 ans, qui n’ont jamais pu faire de compétition " explique le vétéran, qui prend la troisième place du tournoi avec Janel Elisée.



Toujours explosif, Pascal Terzian qui n’avait plus fait d’escrime depuis un petit moment, y a vu lui l’occasion de " reprendre en douceur " et s’offre un joli podium en montrant une belle combativité.



Pendant ce temps, côté femmes, Gwenola Kerihuel, médaille de bronze au fleuret aux championnats d’Océanie senior à Auckland en octobre dernier, s’est réjouie du " plaisir de se retrouver ensemble dans une ambiance amicale ". Pour celle qui a commencé l’escrime a l’âge de 6 ans, " l’escrime est un sport complet, qui combine technique, concentration, rapidité, jeux bras-jambes et stratégie ".



Dès l'âge de 6 ans



Les jeunes espoirs ont quant à eux " exprimé tous leurs talents d’escrimeurs et ont surpris par leurs résultats étonnants " se réjouit Jean Cunéo.



Cerise sur le gâteau, un repas convivial a réuni les sportifs autour d’une grande tablée. " Un moment idéal pour les échanges d’idées, de conseils de connaisseurs, et de franche rigolade " se félicite l’organisateur de la rencontre.



Si l'effectif du Tiki club est aujourd'hui de 50 adhérents, près de 140 licenciés sont réunis au sein des quatre clubs gérés par Bruno Sanchez, le président de la fédération. Qui l’affirme : " la pratique du fleuret peut être débutée à partir de 6 ans par les filles et les garçons ". Et le président du club a bien l'intention de préparer la relève.