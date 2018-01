Escrime - Saison 2017-2018 : Les compétitions se dérouleront désormais au gymnase d'Arue

La fédération polynésienne d’escrime propose la première compétition de la saison 2017-2018 ce samedi 20 et ce dimanche 21 février 2018. La compétition est ouverte à tous les licenciés de la fédération, des moins de cinq ans aux vétérans. Une nouveauté, les compétitions annuelles auront lieu au gymnase d’Arue. Au programme du fleuret et de l’épée, le sabre devrait être possible fin 2018. Les finales se dérouleront le samedi à 16H pour les jeunes, la catégorie open se déroulant le dimanche.Contact et infos : www.tahiti-escrime.com Facebook : Escrime Tiki ClubBruno 87 72 86 06 / Jean 87 78 40 00