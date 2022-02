Escrime : Les grands lancent leur saison à Titioro

Tahiti, le 8 février 2022 - La première compétition d'escrime de la saison réservée aux adolescents et aux adultes s'est tenue, dimanche, à Titioro. Un premier rendez-vous dominé par les tireurs de l'Escrime Tiki Club qui se sont imposés dans quatre catégories sur sept.



Après une première compétition dédiée uniquement au moins de 13 ans à la fin du mois de janvier, la Fédération tahitienne d'escrime (FTE) a organisé, dimanche à Titioro, le premier tournoi pour les compétiteurs des catégories U15 aux séniors. Le premier rendez-vous de l'année était également l'occasion de retrouver les sociétaires de l'Escrime Tiki Club, affiliés cette année à la FTE faisant ainsi table rase des dissensions qui existaient entre la Fédération tahitienne d'escrime et l'ancienne Fédération polynésienne d'escrime.



Et les tireurs de l'Escrime Tiki Club ont fait mouche pour cette reprise. Ces derniers se sont imposés dans quatre catégories sur sept. Pierre Jaumouille s'est ainsi imposé en U15 en fleuret. Hugo Sanchez lui a ensuite emboité le pas chez les séniors. A l'épée Anavai Houssin et Philippe Simonet de Laborie se sont respectivement imposés dans les tableaux féminin et masculin.



Dans les autres catégories, les tireurs du Aito Papeete Escrime se sont illustrés. Au fleuret, Elona Lamaille s'est imposée en U15 et Laura Louison-Grépin chez les U17. Enfin Dimitri Bonneau l'a emporté chez les U17 garçon au fleuret.