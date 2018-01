Escrime – 1e compétition trimestrielle : Deux clubs boudent la compétition

Parole à Bruno Sanchez, président de la fédération :



« On a eu une affluence record, tant au niveau des participants qu’au niveau des spectateurs dans le « nouveau temple de l’escrime », le gymnase d’Arue. On a eu plus de 100 élèves de 5 à 17 ans issus de quatre clubs ou écoles, tous licenciés à notre jeune fédération d’escrime. Avec les grands, qui ont participé le dimanche, on a eu 125 participants. »



« C’est un gros succès, merci à l’équipe de jeunes arbitres menée par Gwenola le samedi et Pascal le dimanche. Notre nouveau cadre technique a débuté les formations. Notre objectif est d’atteindre les 200 licenciés en 2018 grâce, entre autres, aux nouveaux clubs de Raiatea, Paea et Moorea. »



« On a beaucoup de jeunes, ce qui est de bon augure pour la suite, la relève est assurée. A 18 ans, phénomène bien connu, beaucoup d’étudiants partent du fénua, c’est la raison pour laquelle c’est important de faire aimer l’escrime dès le plus jeune âge vers 6/8 ans. Le club d’Artagnan est spécialisé dans les 5/12 ans. Les médailles du samedi ont été gagnées en grande partie par eux. »



« Il y avait également la présence des écoles maternelles et élémentaires de la SG au CM2. Nous avons en effet plus de 600 élèves par semaine sur 22h de cours, avec de bons retours pour nos clubs et des bienfaits pour les écoliers. » (Communiqué)



Rendez vous les 24 et 25 mars 2018 au même endroit. Ouverts à tous licenciés des clubs affiliés à la fédération polynésienne d'escrime. Les résultats complets, photos : FB = escrime tiki club