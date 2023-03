Escale technique à Hao pour Cap Optimist

Hao le 9 mars 2023 - Après deux mois à enchaîner les milles nautiques à la force des bras, les membres de l’expédition Cap Optimist se sont offert lundi une escale technique sur l’atoll des Tuamotu avant de repartir pour la dernière étape de ce périple de quelque 8 000 km.

L'expédition Cap Optimist est une traversée du Pacifique sur une planche de paddle board, accompagnée d'un voilier d'assistance. Six waterwomen se relayent ainsi jour et nuit sur l'eau. Parties le 4 janvier 2023 de Lima au Pérou, cette expédition doit couvrir environ 8 000 km pour finir sur la plage de Temae à Moorea.



Cette expédition est avant tout un défi caritatif au profit des enfants vulnérables qui luttent contre le cancer. Les fonds récoltés permettront à l'association de concevoir et de développer des actions sport et mental auprès des enfants de France mais aussi de pays partenaires de cette traversée.

Plus globalement, ce défi a pour ambition de mette en lumière ces super héros qui se battent au quotidien contre la maladie, d'accompagner les familles et amis qui traversent ces épreuves douloureuses de la vie.

Arrivées presque au terme de ce long périple, les six waterwomen et leurs accompagnateurs à bord du voilier d'assistance ont dû opérer une escale technique indispensable à Hao lundi aux alentours de midi. Une escale qui n'est pas passée inaperçue, réseaux sociaux obligent, puisqu'un comité d'accueil était là à leur accostage sur le quai principal du village de Otepa. Les élus de l'île étaient accompagnés par une classe de l'école primaire venue spécialement pour un accueil chaleureux avec des chants paumotu. Comme le veut l'hospitalité paumotu, un rafraîchissement de bienvenue a été servi avec des amuse-bouche et la traditionnelle eau de noix de coco.

Mais pas question pour ces aventurières de mettre un pied à terre, cela fait partie de leur défi, et elles mettent un point d'honneur à aller au bout de leurs convictions. "Nous ressentons une grosse fatigue après deux mois de rame, mais ça a été une énorme émotion de revoir la terre et d'autres personnes, c'était un accueil inoubliable des enfants et des habitants de Hao", nous a confié l'une des rameuses.

Lors de cette courte mais indispensable escale sur l’atoll des Tuamotu, l’équipe de Cap Optimist a fait le plein de vivres, de carburant, d’amour et d’encouragements et a appareillé mardi matin, profitant d’une marée favorable pour sortir de la passe Kaki. Elles ont repris le cours de leur périple pour un dernier effort, un ultime combat face aux éléments, en direction la ligne d’arrivée sur la plage de Temae à Moorea, dans probablement une petite vingtaine de jours. Après environ 8 000 km, ces héroïnes auront ainsi prouvé que rien n’est impossible pour une grande cause.

Lors de cette courte mais indispensable escale sur l'atoll des Tuamotu, l'équipe de Cap Optimist a fait le plein de vivres, de carburant, d'amour et d'encouragements et a appareillé mardi matin, profitant d'une marée favorable pour sortir de la passe Kaki. Elles ont repris le cours de leur périple pour un dernier effort, un ultime combat face aux éléments, en direction la ligne d'arrivée sur la plage de Temae à Moorea, dans probablement une petite vingtaine de jours. Après environ 8 000 km, ces héroïnes auront ainsi prouvé que rien n'est impossible pour une grande cause.

Lien vers site web : https://www.capoptimist.com



