Escale en Colombie avec l'ultra marathonien Patrick Candé

PAPEETE, le 3 août 2018 - Trois Tahitien ont participé à un raid d’une centaine de kilomètres en Colombie. Ce raid, organisé par l’association Courir autour du monde, a permis aux participants de rallier la Sierra Nevada au désert de Guerija.



Le rendez-vous était donné à Carthagène, " une ville très colorée au bord de la mer des Caraïbes ", précise l'ultra marathonien Patrick Candé. Trois Tahitien étaient sur le départ du raid organisé en Colombie fin juillet parmi la cinquantaine de participants : Karine et Lilian Larrat ainsi que Patrick Candé.



Ce raid compte cinq étapes d’environ 100 km, il passe par la Sierra Nevada et le désert de Guerija. Il est organisé par un Français, fondateur de l’association “Courir autour du monde” qui propose plusieurs raids sur les différents continents.



Les 3 premières étapes se sont faites sur les hauteurs de la Sierra Nevada " où il faisait très chaud avec une forte humidité. Ce qui nous a rappelé Tahiti en saison humide ". Le parcours s’est déroulé sur des pistes cabossées, en terre et sèches. " Karine est arrivée première féminine à chaque étape du raid dans le top 7 ."



La 1ère étape de 22km, composée de montées et descentes, " a certainement été la plus difficile nos organismes, sous le coup du décalage horaire, n’étant pas encore acclimatés au climat après un long voyage ". La 2e était également composée d’une dizaine de kilomètres de montées et descentes pour un dénivelé de 800m dans une végétation composée de caféiers. " La vue était magnifique sur la chaîne de montagne ."



La 3ème étape de 12 km dont 8 de montée et 4 de descente s’est fait en contre la montre avec un départ toutes les minutes d’un coureur selon l’ordre inverse du classement. " J’ai pris du plaisir en remontant chaque coureur sur cette courte portion de course. Et puis ", ajoute Patrick Candé, amusé, " il ne fallait pas traîner car à 10 heure locale il y avait la finale de coupe du monde qu’on a regardé avec quelques Colombiens dans le petit village de l’arrivée dans un bar local. La salle avait été préparée pour l’événement. Une coupe du monde inoubliable dans un endroit pittoresque de la Sierra Nevada ".



Une journée de transition a suivi pour emmener les coureurs en 4x4 dans le désert de Guajira situé au nord de la Colombie et au bord de la mer des Caraïbes. La 4e étape de 22km s’est faite sur une piste sableuse et vallonnée sous une température de plus de 40 degrés Celsius. " Étape difficile que nous avons couru a un bon rythme car les premières places étaient encore disputées. Les 2,3 et 4e arriveront avec 6 secondes d’écart ! "



Enfin la dernière, " la plus jolie ", s’est déroulée en bordure de mer et " à travers le désert dans un décor magnifique ". Une chance de pouvoir allier "sport et découverte d’une région inaccessible". Tahiai a été très bien représenté. Patrick Candé a terminé 3e au classement général, Karine 6e et 1ère féminine et Lilian 14e.



" Ce raid a tellement plu à Karine et Lilian qu’ils viennent de s’inscrire au Raid Equateur qui aura lieu mi-septembre dans deux environnements différents à savoir trois étapes dans les Andes et deux en Amazonie ."